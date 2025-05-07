且看古老評彈如何唱出新曲

中篇評彈《千里江山圖》演出照。（上海評彈團供圖） 中評社北京5月7日電／據光明日報報導，曲藝作為扎根民間的大眾文藝，與生俱來便蘊含著流行性與通俗性的基因特質。在眾多曲藝形式中，評彈以其“說噱彈唱”的獨特藝術表現，成為江南文化的重要載體。當下評彈要實現創新發展，必須立足曲藝本質屬性，在保持通俗特質的基礎上，重新構建與時代對話共鳴的渠道。這既需要傳承曲藝“接地氣”的傳統優勢，又需要深入挖掘評彈創作中的時代風氣，通過現代語匯的轉化運用，充分展現評彈藝術的時代韵味。如此方能創造出既延續曲藝血脈，又融通傳統與現代的“新評彈”。這一創新過程，不僅是對評彈本體美學的重拾，更是通過曲藝形式的當代轉化，重塑傳統藝術文化自信的關鍵路徑。



評彈書目是大眾文本，也是時代文本



評彈又稱說書，“書”即演出文本。“書”從何而來？梳理評彈書目史可以看出，歷代評彈藝人始終保持著與文學經典的交融互動、吐故納新。傳統書《三國》《水滸》《岳傳》《七俠五義》《珍珠塔》《雙珠鳳》等，與明清以來坊間盛行的通俗小說有著難解難分的血脈姻緣；和“鴛鴦蝴蝶派”文人合作，評彈藝人改編《啼笑因緣》《秋海棠》等新書目，催生了評彈藝術的近代化轉型。演出文本緊隨時代不斷演進，維繫了評彈藝術盛行江南四百年。



評彈書目是大眾文本，也是時代文本。如果我們無視日新月異的時代變遷，將傳統書目原封不動地搬演書台，將傳統書目中蘊含的價值觀念不加取舍地說演宣教，評彈就會遠離時代，也難與今天的大眾溝通。因此，推動評彈回歸大眾的基石在於演出文本的提升，以此重建書目的現代品格。



傳統書目是評彈繼承發展的重心。傳統書目需要“常說常新”，賦予時代化的表演方式和呈現形式，構成更具本質意義的活態傳承。由評彈藝術家盛小雲領銜編演的《娜事xin說》是傳統書《啼笑因緣》萌發出的老幹新枝。他們的改編重新闡釋了原著精神和人物內蘊，將戲劇性聚焦到這場愛情悲喜劇中最深情、最痴迷、最糾結的何麗娜身上，揭示出何麗娜美麗痴情的外表下，更富魅力的性格潛流。《雨夜逃婚》等新編書回讓人聯想起“五四”後在中國文學中被廣泛塑造和討論的娜拉形象，“娜拉走後怎樣”，寄寓了當年知識界對女性命運的殷切關注。正是這段逃婚情節賦予了何麗娜嶄新的時代氣質，何麗娜路在何方？盛小雲為她設計了一段酣暢淋漓的自訴唱詞，何麗娜在一番精神搏鬥之後，毅然衝向雨夜，逃婚離家，唱段以一句“但見那隱隱前方一盞燈”戛然收尾。這盞燈的謎底雖然沒有揭曉，但其實就是何麗娜的一盞“心燈”，何麗娜的出路就在於她直面心靈的自我救贖。