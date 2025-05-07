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入境游持續火熱 “洋格格”亮相京城
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2025-05-07 17:09:36
入境游持續火熱 “洋格格”亮相京城。（圖片來源：大公網）
中評社北京5月7日電／據大公報報導，日前，在北京的一些古蹟前，擠滿了“洋格格”。各種膚色、各樣臉孔的外國遊客，穿著清代格格的服裝，爭相在景點前面拍照，體驗獨特的中國文化。而這一幕也引發了路過民眾的好奇，相關短視頻在網絡走紅，體現出國際遊客“入境游”的熱度，成為開放中國的縮影。
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