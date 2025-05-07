入境游持續火熱 “洋格格”亮相京城。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月7日電／據大公報報導，日前，在北京的一些古蹟前，擠滿了“洋格格”。各種膚色、各樣臉孔的外國遊客，穿著清代格格的服裝，爭相在景點前面拍照，體驗獨特的中國文化。而這一幕也引發了路過民眾的好奇，相關短視頻在網絡走紅，體現出國際遊客“入境游”的熱度，成為開放中國的縮影。