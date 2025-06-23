中評月刊：以聚同化引領異深化兩岸融合發展

中評社香港6月23日電/廈門大學台灣研究中心主任陳先才教授、廈門大學台灣研究院政治所博士研究生林悅賢（通訊作者）在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《聚同化異：深化兩岸融合發展方法論探析》。作者認為，在百年未有之大變局下，台灣問題已經到了一個重要節點。和平統一政策仍然是大陸方面對台工作的大政方針，但“台獨”勢力及外部干預勢力對兩岸關係和平發展進程的威脅正在與日俱增，其後果不容低估。新時期深化兩岸融合發展不衹是正當其時，更要由“求同存異”升華到“聚同化異”，從而將兩岸共識推進到更高的層次。兩岸關係要以“聚同化異”為引領，力爭在“聚同”中“化異”，在“化異”中推進“聚同”，不斷增進政治互信，從而為兩岸關係的持久和平穩定奠定重要的基石。文章內容如下：



一、“聚同化異”貫穿於兩岸融合發展的理論與實踐



馬克思主義矛盾觀強調，矛盾是指反映事物內部和事物之間對立統一關係的哲學範疇，包含著同一性與鬥爭性兩大基本屬性。矛盾的對立屬性稱作鬥爭性，矛盾的統一屬性稱作同一性。唯物辯證法的實質與核心便是矛盾規律，事物之間聯繫和發展的本質正是體現於此，它也是辯證法與形而上學對立的實質。依據馬克思主義矛盾觀，矛盾是事物存在和發展的前提。“沒有什麼事物是不包含矛盾的，沒有矛盾就沒有世界。”首先，矛盾普遍存在於自然界、人類社會以及人類的思想當中。其次，矛盾規定了事物向前發展的基本性質和總趨勢。無論是解決認識矛盾、社會矛盾以及其他一切矛盾，都在不斷推進人類社會及事物的發展。最後，矛盾分析法是解決問題的根本方法，也是人們認識和改變世界的根本方法。所謂矛盾分析法，就是馬克思主義認識論所說的對待具體問題要作具體分析，這是馬克思主義理論最本質的東西，是馬克思主義理論活的靈魂。矛盾分析法對認識各種對象和指導各門科學都是普遍適用的。①這就需要我們一分為二地看待問題。這個思想方法的實質就是承認萬事萬物都是對立統一，說明任何事物、現象都可以劃分為相互排斥、相互對立的兩個方面。