中評月刊：台灣問題繼續“拖”下去機率不大

中評社香港6月22日電/廈門大學法學院教授魏磊傑在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《特朗普2.0時代台海問題未來展望》。作者認為，雖然“新現狀維持論”擁有很大市場，但揆諸中國大陸、美國以及台灣地區的“三角”與“三邊”業已發生的重大變化，展望台海兩岸的未來走向，“和”的概率最大，“戰”的概率可能居中，而繼續“拖”下去的概率則是最小。特朗普的重新上台提供了有望打破台海政治“僵局”的諸多空間，使得中美通過協商解決台灣問題的機率變大。對於中國大陸，這是百年一見的大機遇，需要把握這個機會，並為此做好充分準備。文章內容如下：



無論從歷史還是現實來看，台海問題之癥結在於中美關係。這就意味著，研判台海問題，需要側重於從“三角”與“三邊”進行綜合研判。所謂“三角”指的是台灣地區“內政”、美國內政及中國大陸內政，屬於“內部政治”範疇；而“三邊”則是中美、美台及兩岸關係，屬於“外部政治”範疇。外部政治往往衹是內部政治的延伸，內部政治實質影響甚至直接決定著外部政治。此等樸素的政治常識，投射到台海問題上仍具有充分的解釋力。2024年至今，台美內部政治的重大變化——民進黨再次執政與特朗普的重新上台，無疑給台海問題之未來走向造成了實質性衝擊：賴清德當選，等於擁抱“台獨”黨綱的民進黨連續三次得到台灣人民的肯定，如這種趨勢不予制止，兩岸割裂狀況會更加嚴重；而通過觀察特朗普以凶猛的大國交易方式處理烏克蘭問題，不排除他會以發表第四份聯合公報的方式與中國大陸達成一筆涉及台灣地位的大交易。有鑒於此，在情勢發生重大變更的基礎之上，需要結合業已改變的變量來對台海問題之未來走向進行與時俱進式的新展望。