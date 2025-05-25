中評月刊：兩岸交流合作制度政策治理優化

中評社香港5月25日電/南開大學台灣政治研究中心主任、中國國民黨原主席特別顧問兼大陸事務部主任、南開大學周恩來政府管理學院博士生導師黃清賢教授和南開大學台灣政治研究中心研究助理安世文在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《兩岸經濟文化交流合作制度政策治理優化》，作者認為：深化兩岸融合發展是推進祖國完全統一的系統性工程。在習近平總書記的新時代黨解決台灣問題的總體方略下，本文探討對台經濟文化制度政策的環境內涵與歷史演進，對於涉台政策制度進行規律性認識；同時探討兩岸經濟文化政策制度的治理邏輯，接著以兩岸人民為中心的中國式現代化進程上，建議多元加強兩岸經濟文化交流合作、提升對台工作合力以落實落細同等待遇、推進對台政策制度現代化與法治化，促進兩岸經濟文化等領域的深度融合發展，邁向成就兩岸人民美好生活的中華民族偉大復興。文章內容如下：



深化兩岸融合發展是推進祖國完全統一的基礎性系統工程。中共二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》指出，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。①當前，國際形勢複雜多變，兩岸關係面臨節點，如何優化對台制度與政策的治理，成為重要任務。因此本文探討兩岸經濟文化交流合作制度政策的環境、發展、邏輯，以及治理優化路徑，推進中國式現代化下的兩岸融合發展，為祖國完全統一建立堅實基礎。



一、新時代黨解決台灣問題總體方略下的環境



中共十九屆六中全會，審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，首次提出新時代黨解決台灣問題的總體方略，②隔年先後納入《政府工作報告》、中共二十大報告。新時代黨解決台灣問題的總體方略，既是完整的思想體系，也是任務所指；兩岸經濟文化的交流合作，是實現總體方略的途徑之一。