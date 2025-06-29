中評月刊：中國應該續行不結盟政策

中評社香港6月29日電/吉林大學公共外交學院2022級外交學專業學生王貫之在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《中國不結盟政策的適用性：歷史緣起、當下爭議與未來走向》。作者認為，20世紀80年代初以來，中國基於自身發展需要和國家安全的考量，確立並長期奉行不結盟政策。在過去四十餘年裡，該政策實踐取得了重大成效，為中國發展創造了和平外部環境和若干重大機遇，是中國發展壯大的重要政策保障。然而，隨著國際形勢的演變，尤其中美戰略競爭的加劇，國內學界對奉行不結盟政策的質疑聲音不斷出現。對此，筆者認為，從中國的戰略需要和對外政策理念來看，中國在當下及可預見的未來應繼續奉行不結盟政策；至於將來這一政策是否需要作出調整以及如何進行調整，須根據未來國內外情勢的發展變化以及如何實現中國國家利益的最大化作出判斷。文章內容如下：



不結盟政策是中國獨立自主的和平外交政策的具體實踐形式之一。長期以來，該政策在中國式現代化進程中發揮著重要作用。然而，近年來隨著中國外部安全壓力日益增大，國內學界對奉行不結盟政策的質疑聲音不斷出現。那麼，中國是否應改變這一政策？本文將在回顧和梳理中國不結盟政策緣起的基礎上，總結四十餘年來該政策實踐所取得的重大成效，以及當下學界圍繞其產生的爭論，然後結合當前國際形勢與中國戰略需求，對今後是否應繼續奉行不結盟政策作出分析，並對該政策的未來走向作出展望。



一、中國不結盟政策的歷史緣起



20世紀80年代初，中國開始奉行不結盟政策，是基於對當時日趨和平的國際環境和國內以經濟建設為中心的發展大局進行綜合考量後作出的抉擇，有其歷史必然性。