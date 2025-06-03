中評月刊：粵港澳大灣區重大合作平台建設

中評社香港6月3日電／中山大學粵港澳發展研究院副研究員彭曦在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文《粵港澳大灣區重大合作平台建設的問題分析及對策建議》，作者認為：橫琴、前海、南沙、河套是國家部署的四個粵港澳大灣區重大合作平台，其建設的本質是服務粵港澳大灣區建設，拓展港澳發展空間、服務港澳更好融入國家發展大局，為推動形成全面開放新格局探索經驗。四個重大合作平台經過前期基礎設施建設，正邁入產業導入的關鍵階段。然而，平台在建設中仍然面臨跨境協同發展機制有待完善、與自貿試驗區未充分聯動、面臨產業導入升級難題、基層交流交往仍然存在制約等問題。為此，建議四大平台要在新興領域對標國際經貿規則開展壓力測試；處理好合作區“一線放開”與“二線管住”之間的關係；發展科技服務業，加強與港澳科研資源鏈接；在醫療、教育和金融等領域，推動全產業鏈集成創新；優化政策體系，簡化兌現流程，加快政策迭代。文章內容如下：



2019年2月，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出共建粵港澳合作發展平台。2021年9月，中共中央、國務院先後印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，建設橫琴新區的初心就是為澳門產業多元發展創造條件，《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措。在此之後，國務院還出台了《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，是建設高水平對外開放門戶、推動創新發展、打造優質生活圈的重要舉措，《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》具有深港跨境接壤、“一區兩園”的優勢。四大平台在功能定位上各有側重，但其建設的本質是服務粵港澳大灣區建設，拓展港澳發展空間、服務港澳更好融入國家發展大局，是新時代推動形成全面開放新格局的新舉措，也是推動“一國兩制”事業發展的新實踐。