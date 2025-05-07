日媒：阿里“通義千問”成為日本AI開發基礎

中評社香港5月7日電／日經新聞報導，中國阿里巴巴集團旗下的阿里雲（Alibaba Cloud）的人工智慧（AI）模型“通義千問（Qwen）”在日本的存在感在提高。作為向外部開放技術的開源模型，通義千問正在得到包括AI開發企業ABEJA等日本國內新興企業的使用。在日本經濟新聞4月公開的“AI模型評分”榜中，通義千問的模型超過了中國DeepSeek的模型，位居第6。



ABEJA於4月17日發佈了新模型“QwQ-32B Reasoning Model”。該模型為能夠進行連貫性思考並輸出答案的邏輯推理型，展現出了很高的性能。該模型的開發基礎正是阿里巴巴的通義千問模型。



日本經濟新聞旗下的專業媒體“NIKKEI Digital Governance”用日語對中日美等國家的主要AI模型進行性能測評後的綜合排名顯示，今年1月發佈的“Qwen2.5-Max”在113個模型中位居第6位。除了語法等基礎語言能力之外，該模型還在邏輯推理和數學方面取得了好成績。



通義千問的另一大特點是作為開源模型展現出了高性能。開源型“Qwen2.5-32B” 在模型評分榜中位列第26位。超過了美國谷歌的開源型AI“Gemma-3-27B”（排名第32位）以及美國Meta的“Llama-3-70B-Instruct”（第57位）。



開源模型可供外部企業進行學習並開發自己的AI。在模型評分榜中，位居日本企業首位（在總體排名中位居第21位）的模型“ABEJA-Qwen2.5-32B”也基於通義千問開發。



在日本的新興企業中，源自東京大學的ELYZA（東京都文京區）於5月1日公開了基於通義千問開發的模型。同樣源自東京大學的Lightblue（東京都千代田區）以及Axcxept（札幌市）也在利用通義千問。



日本野村綜合研究所的李智慧就通義千問指出：“由於能以較少的數據集實現較高的精度，因此在多個指標上的高度的日語能力得到了評價”。



通義千問在日本以外也受到高度關注。據阿里雲介紹，在程式共用網站“Hugging Face”上，已開發出的通義千問的派生模型達到10萬多個。李智慧表示，與其他中國開放模型相比“（通義千問的）實力在全球範圍內受到好評”。



阿里雲也在考慮面向日本企業提供模型的調試和訂製服務。據該公司表示，在日本國內伺服器上部署AI模型的服務“可以在不將數據轉移到海外的情況下利用通義千問”。



目前，阿里雲已經在與日本國內的多家企業進行洽談，日本負責人與謝野正宇表示，使用通義千問模型的項目將在“3年內增加到1000個以上”。



阿里雲4月29日還公開了最新模型群Qwen3。用於提前學習的數據的Token（令牌，模型處理文本的最小單位）數量約為36萬億，是Qwen2.5的約兩倍。支援119種語言和方言等，顯示出迅速的發展。



在開放模型領域，同樣來自中國的新興企業深度求索（DeepSeek）也在崛起，其模型在行政、汽車、金融等廣泛行業中得到應用。開放模型的特點是由於被大量開發者使用，容易進行驗證和改進。採取開放戰略的中國AI在性能方面緊追OpenAI等美國企業的局面可能會持續一段時間。



AI模型評分的調查概要：



NIKKEI Digital Governance與提供機器學習工具的美國Weights & Biases公司實施聯合調查，不定時對日本國內外主要AI模型的性能進行評測。5月22日公開的評分共針對113個模型的語言能力和倫理觀等進行了綜合評測。採用的是可以用日語評測性能的方式，輸入問題並對回答的文本進行評分和評價。每個模型回答的問題數量超過6000個，分別針對“會話和創作能力”、“道德性”等15種項目，取正確率等的平均值，並作為偏差值計算出每個模型的評分。