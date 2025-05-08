港立法會通過印花稅條例草案 政府歡迎

香港特區立法會7日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月8日電（記者 盧哲）香港特區立法會7日通過《2025年印花稅（修訂）條例草案》，落實二零二五至二六年度《財政預算案》的建議，將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，以減輕購買樓價較低物業人士的負擔。香港特區政府發聲明表示歡迎。



獲通過的法例將於五月十六日刊憲。有關調整已根據今年二月二十六日刊憲的《2025年公共收入保障（印花稅）令》在當日上午十一時生效，適用於二○二五年二月二十六日或之後簽立的文書。



政府發言人在聲明中表示，根據二○二四至二五年度的物業交易數據，預計措施可惠及約百分之十五的物業交易，政府收入每年減少約四億元。



香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇當天在立法會發言表示，《條例草案》旨在落實財政司司長在本年度《財政預算案》的建議，將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，以減輕購買樓價較低物業人士負擔。“在政府面對財赤的時候，我們認為今次調整已經在減輕市民負擔及維護政府財政穩健之間取得平衡。我們會繼續留意財政狀況、經濟環境和樓市情況等因素，以制定合適的公共財政措施。”



許正宇強調，這項改動不會導致任何納稅人需較過去繳付更多的印花稅。以410萬元的物業（即超過400萬元的物業）為例，以舊有的稅率，買家須繳付61500元印花稅。但按建議稅率，買家只須繳付20100元印花稅，減幅達百分之六十七。

