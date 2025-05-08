大灣區跨境直通救護車計劃 港至今收11個案

香港特區立法會7日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月8日電（記者 盧哲）香港特區政府醫務衞生局局長盧寵茂7日在立法會表示，自大灣區跨境直通救護車試行計劃推出以來，截至上月底，醫管局共接收11宗跨境救護車轉運個案，其中8宗由港大深圳醫院轉介，3宗由澳門仁伯爵綜合醫院轉介，病人年齡介乎15至79歲，涉及呼吸衰竭、心房顫動及需要接駁呼吸機協助呼吸等病況。



《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出研究開展非急重病人跨境陸路轉運，探索在指定公立醫院開展跨境轉診合作試點。香港特別行政區（特區）行政長官也在二○二三年《施政報告》中提出要探討粵港澳大灣區醫院之間救護車跨境轉運病人的安排。在國家多個部委支持下，香港特區政府聯同廣東省和深圳市政府，以及澳門特區政府於二○二四年十一月三十日正式推出為期一年的“大灣區跨境直通救護車試行計劃”（試行計劃）。



盧寵茂在回覆議員提問時表示，試行計劃的首階段安排先實行跨境直通救護車由深圳和澳門的指定派送醫院（即香港大學深圳醫院（港大深圳醫院）和澳門仁伯爵綜合醫院）載送病人到香港的指定公立醫院。



在試行計劃下，經指定跨境合作醫院團隊評估及同意，可安排以“點對點”模式於指定醫院之間直接運送有特定需要及臨床狀況合適的病人到香港，無需在口岸轉換救護車，從而減低病人在運送過程的風險。視乎試行計劃的成效及運作經驗，粵港澳三地政府會考慮如何擴展計劃，例如增加指定醫院（包括深圳以外的大灣區內地城市）及／或將試行計劃擴展至雙向安排。