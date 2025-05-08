蔡若蓮：北都90公頃地預留發展大學教育城

香港特區立法會7日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月8日電（記者 盧哲）香港特區政府教育局局長蔡若蓮7日在立法會表示，政府已在北部都會區內的洪水橋／廈村新發展區、牛潭尾新發展區及新界北新市鎮一共預留約90公頃土地，發展“北都大學教育城”，並計劃明年上半年公布“北都大學教育城概念發展綱要”。



蔡若蓮在回覆議員提問時表示，現時，政府已在北部都會區內的洪水橋／廈村新發展區、牛潭尾新發展區（牛潭尾）及新界北新市鎮一共預留約90公頃土地，發展“北都大學教育城”（大學城），鼓勵本地專上院校以自資模式與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目。北都大學城的發展，將遵循四個目標與策略逐步推展相關工作，包括：產業導向；支持香港發展成為國際專上教育樞紐；配合國家發展戰略；以及產業帶動，按部就班。



教育局計劃在二○二六年上半年公布“北都大學教育城概念發展綱要”。



蔡若蓮表示，洪水橋／廈村新發展區已規劃的大學城用地約五公頃，可供自資專上院校發展新校園，以支持自資與公帑資助專上教育界別並行發展。洪水橋／廈村新發展區已制定法定城規圖則並於二○二○年開始首期工程，而包括大學城用地在內的第二期工程已於去年上半年起分階段陸續展開，預計最早可於二○二六年內完成平整大學城用地，以供進行校舍建造工程。



至於牛潭尾和新界北新市鎮，現時規劃的大學城用地分別約46公頃及40公頃，發展局在二○二四年底公布了兩個新發展區的發展建議。當日後完成法定城規程序後，發展局會優先在兩個新發展區開發大學城用地，預計牛潭尾由政府主導的土地平整工程，最早於二○二七年展開，首批大學城用地最早於二○二九年完成平整；新界北新市鎮的大學城用地，建議納入該區的“優先發展區”內，政府主導的土地平整工程最早可於二○二八／二九年展開，首批大學城用地最早可於二○三○／三一年完成平整。