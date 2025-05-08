甯漢豪：北都多個發展區工程正如火如荼

香港特區立法會7日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月8日電（記者 盧哲）香港特區政府發展局局長甯漢豪7日在立法會表示，北部都會區（北都）對香港社會和經濟發展至為關鍵，能加速創科和其他產業發展，讓香港更深度參與粵港澳大灣區建設，同時為市民創造優質的工作機會和生活環境。北都多個新發展區自二○一九年陸續上馬，工程正進行得如火如荼，預計北都未來數年將有相當可觀的“熟地”和產業樓面產出。此外，河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）今年將進入營運階段。



甯漢豪在回覆議員提問時表示，北都計劃是一項跨決策局的工作。行政長官親自主持的“北部都會區督導委員會”，督導各項北都發展工作。發展局轄下的北部都會區統籌辦事處（北都辦）擔當整體倡導及統籌北都發展的角色，包括與其他政策局、引進重點企業辦公室（引進辦）及投資推廣署等攜手合作，共同推廣北都，以及促進不同產業在北都發展。



甯漢豪介紹，其中，引進辦負責引進全球具有高潛力和代表性的重點創科企業，並已先後公布四批共84間在香港設立或擴展業務的重點企業，當中有不少企業均對落戶北都表達興趣。投資推廣署則致力協助內地及海外企業來港開業及擴展，為其提供一站式的支援服務；去年幫助超過500家企業在港設立或擴張，包括對北都產業用地有興趣的公司。北都辦主力向本港及境外各界人士介紹北都各個規劃及工程項目的最新進展，亦有舉辦大型的招商活動，鼓勵本地、內地及海外企業支持和參與北都的發展。對於表示有興趣落戶北都的企業而言，剛提及的三個辦公室，分別是引進辦、投資推廣署及北都辦三方會進一步合作，包括各委派相關同事成立專案隊伍，跟進有關企業的需要。



在資訊發布方面，引進辦和發展局已建立專屬網頁及社交平台等線上媒體，分別介紹引進辦的支援服務和推廣香港優勢，以及發放各個北都發展項目的最新資訊。投資推廣署亦透過其全球網絡推廣北都的最新發展和宣傳投資機會。此外，土木工程拓展署在一些新發展區現場設立社區聯絡中心，介紹新發展區的最新資訊。發展局亦正籌備推出北都招商引資小冊子，多角度介紹北都的整體規劃、優勢產業，以及工程／投標等資訊。



甯漢豪還提到，至於河套香港園區，港深創新及科技園有限公司現正努力推進相關的招租工作，預計首批租戶將在今年下半年開始進駐園區，而現時商談至較深入階段的企業約有近30間。



