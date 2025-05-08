孫東：正跟進邀請杭州六小龍等創科企業來港

香港特區立法會7日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月8日電（記者 盧哲）香港特區政府創新科技及工業局局長孫東7日在立法會表示，截至二○二五年四月，創科及工業局聯同政府其他部門已經與超過200家具高潛力或代表性的企業洽談好來港設立或拓展業務。日前行政長官率團訪問浙江時，也特別邀請“杭州六小龍”等創科企業來港發展，鼓勵企業利用香港優勢積極拓展海外業務。創科及工業局正進一步跟進這些合作機會，希望早日成事。



孫東在回覆立法會議員關於促進創科企業發展的提問時表示，除了培育本港創科初創企業外，政府更主動出擊，積極協助內地企業“走出去”、把海外資源“引進來”，致力扮演好“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，並藉此為香港創科發展帶來新機遇、打開新局面。



孫東表示，截至二○二五年四月，創科及工業局聯同政府其他部門已經與超過200家具高潛力或代表性的企業洽談好來港設立或拓展業務。日前，行政長官率團訪問浙江時，也特別邀請“杭州六小龍”等創科企業來港發展，鼓勵企業利用香港優勢積極拓展海外業務。創科及工業局正進一步跟進這些合作機會，希望早日成事。“我們相信，更多創科企業落戶香港將進一步推動香港創科生態圈蓬勃發展，為本地創科生態帶來新動力，並讓相關產業的發展更上一層樓。”



孫東強調，局方會繼續透過幾方面持續強化香港創科生態圈：第一，持續優化現有政策，加大對創科初創企業的支援力度；第二，支援更多策略性科技產業的企業落戶香港；第三，透過不同管道與企業溝通，及時瞭解企業的需求，動態調整相關政策及推出新舉措，確保我們的支援措施能夠精準對接業界所需，加快推動香港的創科發展。