羅淑佩：萬宜水庫東壩無法長期承載大量旅客

香港特區立法會7日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月8日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩7日在立法會表示，在剛過去的內地五一黃金周，透過各部門共同努力，萬宜水庫東壩接待遊客整體運作大致順暢。羅淑佩強調，政府不能無限量地在郊野公園增加交通服務，東壩地區也無法長期承載大量旅客。政府必須考慮郊野的承載力，以確保生態旅遊可持續健康發展。長遠來說，希望到港參與遠足活動的旅客會分散到香港不同的行山路徑，以令他們有更佳的旅遊體驗，以及將旅客活動對個別山徑和郊野自然生態的影響減至最低。



香港萬宜水庫東壩（東壩）由於交通配套嚴重不足，早前有大量遊客於傍晚時分滯留，有的士司機更趁機濫收車資。此外，有市民反映該處流動網絡覆蓋不足，影響市民通訊及求助。事件引起香港社會熱議。



羅淑佩在回覆議員提問時表示，近期個別周末、公眾假期，以及剛過去的內地勞動節黃金周，前往東壩的遊人數目驟升，令西貢萬宜路交通堵塞。處理東壩的問題，涉及跨部門協作。除了文化體育及旅遊局轄下的旅遊事務署，相關部門還包括運輸署、漁農自然護理署（漁護署）、水務署、民政事務處及香港警務處。政府於上月舉行了跨部門會議，制定及執行一系列即時的優化措施。其中，運輸署與專線小巴第9A號線的營辦商協調，因應乘客量加大運力及加密班次，改善候車安排，及加強交通訊息發放；水務署安排承建商在西貢萬宜路個別位置進行臨時改善工程，以方便車輛通過或避車；香港警務處亦採取宣傳及執法行動打擊的士司機的違法行為。在過去的內地勞動節黃金周，經各部門通力合作，運作在大量旅客到訪下仍然大致暢順。



羅淑佩說，現時所採取的方法，主要是通過增加交通服務來應付需求，短期改善交通堵塞，但政府不能無限量地在郊野公園增加交通服務，東壩地區也無法長期承載大量旅客。在發展生態旅遊時，我們必須以保護和尊重生態環境為大前提，考慮郊野環境的承載力，以確保生態旅遊可以持續健康地發展。長遠來說，我們希望到港參與遠足活動的旅客會分散到香港不同的行山路徑，以令他們有更佳的旅遊體驗，以及將旅客活動對個別山徑和郊野自然生態的影響減至最低。