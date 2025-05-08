鄧炳強：今年首兩月釣魚騙案跌近6成　

香港特區立法會7日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月8日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強7日在立法會表示，今年首兩個月警方共接獲242宗“釣魚騙案”的舉報，較去年同期減少347宗，下跌58.9%。涉及損失金額共490萬元，下跌54.2%。



“釣魚騙案”，一般是指不法分子透過發放短訊、電郵、語音、二維碼等作餌，以漁翁撒網方式發放，偽裝為銀行、電訊商、甚至政府部門等機構，聲稱收訊人的帳戶有異常、需要核實帳戶等，要求收訊人點擊內含的連結進入假網站，留下帳戶登入憑證、信用卡資料、個人資料等，藉資料再刷卡消費或轉走帳戶積分。



鄧炳強當天在立法會回覆議員提問時表示，詐騙是嚴重罪行。不論是透過甚麼方式進行，只要涉及違法行為，局方都會嚴厲打擊。警方連同政府不同部門一直全力打擊包括釣魚騙案在內的各類型的詐騙案，採取情報主導的執法行動，並透過公眾教育及不同的宣傳，提高市民對此類罪案的警覺性。



鄧炳強表示，警方自二○二三年起開始就“釣魚騙案”的案件數字作分類統計。二○二三年及二○二四年分別接獲4322宗及2731宗“釣魚騙案”的舉報，涉及損失金額分別為1億240萬元及5350萬元。二○二五年首兩個月，警方共接獲242宗的相關舉報，較去年同期減少347宗，下跌58.9%。涉及損失金額共490萬元，下跌54.2%。



鄧炳強還提到，香港金融管理局（金管局）一直密切留意網上騙案趨勢，並積極推動銀行實施有效的反詐騙措施。發卡銀行由去年底開始已經陸續遵照金管局的指引，向客戶提供更安全的認證方法，客戶可透過銀行流動應用程式（App）而非經短訊（SMS）發出的一次性密碼（OTP）認證網上支付卡交易。據銀行統計數字，相關詐騙率下降了近80%。

