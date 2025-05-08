鄧炳強：力爭年底完成新皇崗口岸聯檢大樓建設

香港特區立法會7日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月8日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強7日在立法會表示，新皇崗口岸聯檢大樓正進行地上主體結構施工，目標是力爭於二○二五年底基本完成新皇崗口岸聯檢大樓建設。口岸啟用安排和時間表有待深港兩地政府進一步商討。新皇崗口岸將實施“一地兩檢”安排。重建後的新皇崗口岸設計通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，更可提升至每日約30萬人次；跨境車輛的設計通關流量則大約為每日1萬5千架次。鄧炳強表示，上述的設計通關流量足以應付口岸開通初期人流車流的預算需求。



鄧炳強在回覆議員提問時表示，深港兩地政府已取得中央政府的支持，在重建後的新皇崗口岸採用“一地兩檢”安排，為跨境旅客提供更大便利。新皇崗口岸聯檢大樓會以多層設計，並將在不同樓層分別設立內地及港方的清關、出入境及檢疫設施，以及公共運輸交匯處，為在新口岸實施“一地兩檢”安排提供基礎。新皇崗口岸並將採用嶄新的“合作查驗、一次放行”通關模式，進一步提升旅客過關效率。



鄧炳強表示，現時新皇崗口岸聯檢大樓正進行地上主體結構施工，目標是力爭於二○二五年底基本完成新皇崗口岸聯檢大樓建設。口岸啟用安排和時間表有待深港兩地政府進一步商討。



為多角度推動皇崗口岸重建項目的進展，兩地政府已成立不同專責小組，積極就口岸設計施工、清關安排、跨境交通等各方面共同推展工作。由特區政府保安局局長及深圳市政府副市長共同主持的“港深口岸規劃建設工作專班”，亦定期舉行會議，督導不同口岸規劃及建設項目，包括皇崗口岸重建項目的有關工作和進度。



口岸重建的財政安排方面，深圳市政府原則上同意承擔整個皇崗口岸重建項目（包括港方口岸區）的設計及建設費用。至於港方口岸區基本工程以外的項目，例如各部門所需的家具和設備，以及管制站運作所需的資訊系統等，將會由特區政府自行承擔。特區政府會適時就相關項目的開支向立法會申請撥款。