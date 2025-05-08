港輸入內地人才計劃兩年5萬申請近9成獲批

香港特區立法會7日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月8日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡7日在立法會表示，過去兩年，一般就業政策接獲逾67000宗申請，同期獲批和被拒的申請數目分別為近63000宗和近1000宗。輸入內地人才計劃過去兩年共收到超過53000宗申請，同期獲批和被拒的申請數目分別為約47000宗和約600宗。在一般就業政策下獲批來港擔任長期職位的人士中，以從事旅遊業的人數最多，其次為學術研究和教育以及金融服務。在輸入內地人才計劃下獲批來港擔任長期職位的人士則以從事商業和貿易的最多，其次為金融服務以及學術研究和教育。



孫玉菡在回覆議員關於一般就業政策及輸入內地人才計劃的提問時表示，一般就業政策及輸入內地人才計劃為就業掛鈎的人才入境計劃，由市場主導。企業若有職位空缺，並能藉市場供應測試證明該職位面對本地招聘困難，便可經由上述就業掛鈎入境計劃提出申請聘用外來人才。獲聘外來人才須具有良好教育背景，通常指持有相關範疇的學士學位或以上學歷，而其獲聘從事的工作須與其學歷或工作經驗有關，薪酬福利亦須與當時本港專才的市場薪酬福利大致相同。由於人才清單表列的均為本港缺乏人才的專業，如在上述入境計劃下聘請外來人才的職位屬人才清單上的專業，則企業無需在申請前進行市場供應測試。入境事務處（入境處）設有機制就入境計劃的申請進行嚴格審批，確保獲批申請符合計劃的資格準則，包括薪酬福利須與當時相關行業的市場薪酬福利相若。



孫玉菡表示，過去兩年，一般就業政策接獲逾67000宗申請，同期獲批和被拒的申請數目分別為近63000宗和近1000宗。在獲批的申請中，約七成為聘用期少於12個月的短期職位，其餘約三成則為聘用期為12個月或以上的長期職位。輸入內地人才計劃過去兩年共收到超過53000宗申請，同期獲批和被拒的申請數目分別為約47000宗和約600宗。約46%獲批申請為短期職位的個案，長期職位則佔獲批申請的約54%。



過去兩年，在一般就業政策下獲批來港擔任長期職位的人士中，以從事旅遊業的人數最多，其次為學術研究和教育以及金融服務。至於在輸入內地人才計劃下獲批來港擔任長期職位的人士則以從事商業和貿易的最多，其次為金融服務以及學術研究和教育。這些獲批入境人才的每月薪酬組別，以介乎於20000至39999元的為數最多，其次為介乎於40000至79999元。