中評專論：聯大第2758號決議不可撼動

1971年10月25日，第26屆聯合國大會通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利。 中評社香港5月9日電（評論員 楊流昌）近期，民進黨當局出於謀“獨”目的，勾連外部勢力歪曲抹黑聯大第2758號決議，企圖誤導台灣民眾和國際輿論。為深入闡釋聯大第2758號決議的核心內涵，增進廣大台灣同胞及國際社會對一個中國原則的正確認知，國台辦最近在其公眾網上系列發佈“聯大第2758號決議系列答問”，並於5月6日輯錄發佈答問中英文合集，供海內外公眾閱覽瞭解，我們認為很有必要也很有指引意義。



1971年10月25日，第26屆聯合國大會以76票贊成的壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，明確承認中華人民共和國政府的代表為全中國在聯合國組織的唯一合法代表，立即把已不能代表中國人民卻非法佔據聯合國組織及其所屬機構席位的台灣當局代表驅逐出去，從而徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。五十三年後的今天，民進黨當局勾連外部勢力，一再以“法理台獨”“務實外交”等方式挑戰這一鐵一般的事實，甚至公然歪曲聯大第2758號決議的合法性。歷史與現實早已證明，任何分裂國家的行徑都是蚍蜉撼樹，唯有回歸民族大義、停止謀“獨”挑釁，才能為台灣拓展國際生存空間，讓台灣同胞共享偉大祖國國際榮光。



聯大第2758號決議：歷史與法理的雙重鐵證



聯大第2758號決議的核心要義，是確認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。這一決議從政治、法律和程序上，徹底解決了中國的代表權問題，其合法性不容置疑。

