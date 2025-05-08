在英中國留學生上了一場別樣的平安留學課

在英中國留學生表演劇照。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京5月8日電／據人民日報海外版報導，2025年初，一部取材真實案例、由在英中國留學生原創排演的反詐喜劇小品《誠不我欺》，在英國倫敦、曼徹斯特、蘭卡斯特等地巡演，獲得許多觀眾熱烈反響。



小品由全英中國學生學者聯誼會組織、全英學聯法律援助中心策劃演出，以真實案例為藍本，再現了留學生遭遇電信詐騙的情境：蛇年春節期間，主人公鄭天震接到假冒中國使館的詐騙電話，在即將匯款之際，被兩位室友機智識破騙局，化解危機。



據全英學聯主席、牛津大學博士生鐘韶鴻介紹，《誠不我欺》首次嘗試將社會熱點與留學生活融合進舞台藝術，突破傳統安全教育模式。劇情圍繞“電信詐騙”這一現實議題展開，以喜劇小品生動展現了海外學子在遭遇網絡詐騙時的心理掙扎、團結互助和最終識破騙局的過程。



一名現場嘉賓在觀看演出後表示：“‘平安留學’不僅是一句叮囑，也是一份陪伴。小品貼近生活的表達引發共鳴，是一次很好的探索與創新。”



“希望大家笑著看完，但心中綳緊關注留學安全的弦。”小品導演、倫敦大學國王學院碩士生於昕冉說，“節目里留學生面臨的挑戰和選擇，其實和每個身在海外的人都有關。”



小品編劇、中央戲劇學院導演系學生饒若曦坦言，創作初期她採訪了不少有被騙經歷的留學生：“留學生受騙不僅是由於信息差，也因為在海外求學的過程中，同學們內心常感到孤獨。我們希望通過戲劇鼓勵大家說出困難。熱心的同學、使館老師，永遠都是海外留學生堅實的後盾。”



劇組其他成員由來自倫敦國王學院、倫敦大學學院、溫布爾登學院及中央戲劇學院的學生組成，排練期跨越三個月，大家經過數十次線上、線下碰面，在學業之餘完成了劇本創作、排練與多地巡演。