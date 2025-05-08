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南京秦淮區開展養老服務領域專項整治
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2025-05-08 10:10:36
近日，該區紀檢監察幹部深入社區便民服務中心瞭解相關情況。（圖源：中國紀檢監察報）
中評社北京5月8日電／據中國紀檢監察報報導，江蘇省南京市秦淮區紀委監委部署開展養老服務領域突出問題專項整治，聯合相關職能部門開展排查，深入糾治貪污侵占涉老財政補貼等問題。近日，該區紀檢監察幹部深入社區便民服務中心瞭解相關情況。
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