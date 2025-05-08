廣西緊盯蔗糖產業發展堵點淤點強化監督

近日，廣西壯族自治區來賓市興賓區紀委監委督導組深入遷江鎮興仁村，就糖料蔗水肥一體化項目建設進行調研。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月8日電／據中國紀檢監察報報導，眼下，正值夏日好時光。廣西壯族自治區南寧、柳州、來賓、崇左等蔗糖主產區，成片的甘蔗在田野裡搖曳，處處生機勃勃。



“守好全國人民的‘糖罐子’。”習近平總書記考察來賓市國家現代農業產業園黃安優質“雙高”糖料蔗基地時提出殷殷囑托。今年以來，自治區紀委監委持續深化政治監督，開展產業園區改革發展護航行動、深化重大發展項目專項監督、深化領導幹部插手基建工程和招投標腐敗問題專項整治，保障蔗農糖企生產經營一年比一年有奔頭，讓幸福的變化看得見、摸得著。



日前，記者隨自治區、來賓市及興賓區三級紀委監委聯合督導組深入來賓市國家現代農業產業園，瞭解蔗糖產業發展堵點淤點難點，以及紀檢監察機關開展監督檢查情況。



“兩個責任”貫通協同，推動政策補貼落實落地



日前，記者在來賓市興賓區大灣鎮歪傍村見到村民韋光運。他去年種植甘蔗57畝，由於乾旱影響，產量略有下降，收入比往年少3萬元。他憨厚的臉上依然滿面春風，說：“靠天，靠科技，更要靠政策落地。”



去年9月初，韋光運領到補發的糖料蔗良種良法補貼9000多元。他用這筆錢買了化肥農藥，還給孩子交了學費。他說，這是及時雨。幾位蔗農都說：“國家補貼補發到位，我們更加有勁頭，能種甘蔗的地塊都種上了。”



此前，自治區、市、縣三級紀委監委循著產業鏈，緊盯糖業發展具體責任、具體規劃、具體政策、具體項目、具體措施、具體成效強化監督。在蔗糖主產區來賓市，有蔗農反映：“糖料蔗良種良法補貼拖欠兩三年了。”



經自治區紀委監委排查，廣西有11個設區市未及時發放糖料蔗良種良法補貼達12.1億元。來賓市糖業發展局副局長莫仁忠說：“問題牽一發動全身，單靠職能部門難以解決。”