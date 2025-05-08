解讀巴菲特的現金管理藝術

巴菲特（右）對現金管理並非一成不變，而是根據不同的市場環境、經濟周期及自身投資組合的發展，進行動態調整。左為微軟創辦人比爾蓋茨。（大公報） 中評社香港5月8日電／大公報報導，外資投資基金董事總經理袁淵分析，在“股神”巴菲特豐富且成功的投資體系中，現金管理占據著極為重要的地位，這一環節並非孤立存在，而是與他整體的投資哲學緊密相連，貫穿於其漫長的投資生涯。從歷史的長河中回溯，可以清晰地看到巴菲特對現金管理的重視並非一成不變，而是根據不同的市場環境、經濟周期以及自身投資組合的發展階段，進行著動態的調整與優化。



巴菲特成長於20世紀30年代的美國，大蕭條時期的經濟困境為其留下了深刻的印象，也促使他很早關注金融市場與投資。11歲時，他便進行了人生中的第一筆股票投資，買入了城市設施優先股，儘管初期遭遇股價下跌，但這次經歷開啟了他對投資世界的探索之旅。



在隨後的學習生涯中，巴菲特深受本傑明.格雷厄姆的影響，後者倡導的“價值投資”理念，如強調投資是經過深入分析、能承諾本金安全並提供滿意回報的行為，以及“安全邊際”的概念，成為巴菲特早期投資理念的基石。在1956至1972年的二級市場投資階段，巴菲特運用格雷厄姆的方法，專注於尋找被嚴重低估的“煙蒂股”，即那些股價遠低於其內在價值的股票。



由尋找落後股轉為成長股



隨著投資經驗的積累和資金規模的增長，巴菲特的投資策略在中期逐漸發生轉變。他不再局限尋找廉價的“煙蒂股”，而是開始注重企業的內在品質和長期競爭力。1972年，巴菲特收購喜詩糖果的案例成為其投資策略轉變的重要標誌。喜詩糖果擁有強大的品牌和穩定的現金流，儘管收購價格相對較高，但巴菲特看中了品牌所蘊含的無形資產及可持續的盈利能力。這一階段，巴菲特的投資組合開始向具有強大護城河的企業集中，通過深入研究企業的商業模式、競爭優勢、管理層能力等因素，尋找那些能夠在長期保持穩定增長、為股東創造持續價值的優質標的，投資策略更加注重企業的基本面和長期發展前景。



進入21世紀以來，全球經濟環境愈發複雜多變，市場波動加劇。在此背景下，巴菲特的現金管理策略在其投資布局中的重要性日益凸顯。近年來，巴菲特投資旗艦巴郡的現金儲備持續攀升，引發了市場的廣泛關注。截至今年第一季度，現金儲備飆升至3477億美元，創下34年最高水平，占公司總資產的30%。



這一巨額現金儲備並非偶然，而是巴菲特基於對市場環境的深刻洞察和對投資機會的審慎判斷所做出的決策。當前“巴菲特指標”（美股總市值／GDP）已飆升至209%，遠超 1929年大蕭條前夕水平，優質資產的“安全邊際”不足。巴菲特選擇持有大量現金，將其視為等待低價投資機會的“無期限看漲期權”。同時，他連續減持蘋果等科技股（持股比例從6%降至2%），並暫停股票回購，將資金轉向短期美債等低風險資產，以應對市場潛在的不確定性和風險，為未來可能出現的投資機遇儲備力量。

