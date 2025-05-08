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何立峰會見阿布扎比投資局管委會主席馬吉德
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2025-05-08 12:10:18
中評社北京5月8日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰7日在人民大會堂會見阿聯酋阿布扎比投資局管理委員會主席馬吉德。
何立峰表示，今年以來中國經濟開局良好，高質量發展扎實推進，社會信心和預期持續提振。中國正進一步全面深化改革，著力推進金融等各領域高水平開放，歡迎阿布扎比投資局在內的外資金融機構和長期投資者來華展業興業，分享發展機遇。
馬吉德表示，阿布扎比投資局看好中國經濟前景，期待在多元領域展開合作交流。
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