港大學畢業生薪酬上升　三大行業逆市招人

香港創科人工智能發展迅速，相關行業職位空缺逆市增加一成，凸顯香港發展新質生產力與人才的重要關聯。圖為本港早前舉辦的職業博覽會。 資料圖片 中評社香港5月8日電／踏入大學畢業季節，不少大學生忙於搵工，在當前國際政治環境及關稅貿易爭端下，經濟未明朗，影響就業市場。香港文匯報取得大學聯校就業資料庫（JIJIS）的最新數字顯示，今年1月至3月提供予本港大學畢業生的全職空缺有7，900多個，雖然較去年同期減少，但薪酬卻微增2%，在香港創科AI （人工智能）發展勢頭下，與電子、工業、電氣及機械工程相關的職位空缺逆市增加一成，相關人才相當搶手，凸顯香港發展新質生產力與人才的重要關聯。有學者專家指出，今年首季本港整體經濟及就業仍屬穩定，數字更多是說明僱主對前景抱觀望，因而延後招攬新人，估計隨著各地應對貿易戰的政策方向逐漸明朗，今年底前就業市場或會回暖。



香港文匯報報導，根據JIJIS回覆香港文匯報的數據，今年1月至3月，適合大學畢業生的全職職位有7，928個，較去年同期減少8，478個，跌幅51.7%，而提供空缺的僱主也由約1，000個減至640多個。相比受疫情衝擊最大的2020年及2021年，該兩年首季的空缺亦有逾1.2萬個。不過待遇方面，今年首季大學畢業生職位薪酬中位數是1.95萬元，平均薪酬2.1萬元，較去年同期輕微增長約2%

