任憑風雲變幻　中俄關係從容前行

中評社北京5月8日電／據新華社報導，應俄羅斯聯邦總統普京邀請，國家主席習近平5月7日至10日對俄羅斯進行國事訪問並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。在兩國元首戰略引領下，以永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏為鮮明特質的中俄關係不斷煥發新的活力，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係正在向更高水平、更廣維度邁進。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際社會貢獻更多穩定性和正能量。



元首引領是中俄關係保持高水平運行的最大政治優勢和根本保障。多年來，習近平主席同普京總統通過互訪、在重要多邊場合舉行雙邊會晤、視頻會晤、通話、互致信函等方式保持密切交往，為新時代中俄關係作出頂層設計，提供堅實戰略保障。在兩國元首的戰略指引和關心推動下，中俄關係成熟、堅韌、穩定，政治互信不斷加深，戰略協調更加緊密，務實合作持續深化，保障了兩個大國各自的發展振興，維護了雙方在重大國際地區事務中的共同利益。



中俄睦鄰友好經過歷史考驗。中俄兩國作為二戰亞洲和歐洲兩個主戰場，為贏得世界反法西斯戰爭勝利，挽救各自民族危亡和人類前途命運付出了巨大犧牲，作出了重大歷史貢獻。雙方在二戰中結下的深厚友誼，為兩國關係的全面發展提供了強大動力。今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，兩國都將舉辦系列紀念活動，銘記和發揚在戰火中結下的深厚情誼，進一步促進兩國關係行穩致遠。歷史和現實昭示我們，中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。歷史的洗禮，更凸顯中俄堅定攜手前行的深遠意義。俄中友好協會第一副主席、中國“友誼勛章”獲得者庫利科娃表示，對兩國關係的未來充滿信心，歷史已經“證明了俄中應該攜手並肩”。



中俄互利合作造福兩國人民。中俄合作優勢互補，潛力足，空間大，雙方視彼此為優先合作夥伴。多年來，兩國積極尋找利益匯合點，發揮各自優勢，深化利益交融，實現彼此成就，合作共贏原則成為指導兩國開展各領域務實合作的基本遵循。從當年蘇聯援華156項重點工程到今天的2448億美元雙邊貿易額，從俄羅斯農產品、食品、飲料等受到中國消費者青睞到中國手機等暢銷俄市場，中俄合作規模由小變大、合作基礎由弱及強、合作領域由窄向寬，為兩國人民帶來了實實在在的好處。



中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值。基於對彼此正確的戰略認知，中俄已探索出一條不結盟、不對抗、不針對第三方的相處之道，站在了新型大國關係的前列，樹立了相鄰國家關係的典範。中俄關係，不會因一時一事而變，更不會受第三方干擾，是動蕩世界中的恒量，不是地緣博弈裡的變量。這樣的選擇符合兩國各自和共同利益，順應世界多極化和國際關係民主化的時代潮流，對維護全球戰略穩定、促進大國良性互動、推動新興大國合作都具有重要價值。