進口驟減　美東美西港口進入寒冬

中評社香港5月8日電／美國總統特朗普啟動的145%對中全面關稅正重創美中貨櫃運輸量，美國港口進口驟減，導致物流業與港口城市就業風險升高。儘管船公司大幅減班試圖支撐價格，市場依舊籠罩不確定陰影，尤其在90天關稅緩衝期即將於7月結束之際，業界對後續進口斷鏈與價格波動憂心忡忡。



钜亨網消息，Freightos分析主管Levine表示，美國進口商因高關稅急踩煞車，近期中國至美國的貨櫃運輸需求下滑 30%至逾50%。船舶公司則透過“空班”與停航來對應，估計未來數週將撤除28%至美西、42%至美東的運力。



雖然美國企業此前大量備貨暫可撐住一段時間，但若高關稅未退場，孩童用品、運動器材與生活雜貨恐將出現缺貨潮，進口商也將面臨轉嫁不掉的成本壓力。



根據Freightos Terminal數據，雖然整體需求驟降，但中國與東南亞港口運費呈現兩樣情。4月初特朗普宣布互徵關稅後一週內，上海與越南西貢港到加州長灘的價格均曾大漲逾40%。但此後，上海航線價格反跌逾三成，西貢則維持高檔，顯示業者正加快轉向越南、泰國、印度等供應鏈替代地。



不過，Levine指出，來自東南亞的需求雖有成長，但難以完全補上中國出口的大缺口。



根據美國人口普查局數據，2024年洛杉磯港中國貨比重高達51%、長灘港為61%，其他如塔科馬、奧克蘭、西雅圖也逾三成。若失去中國貨源，從港口工人、倉儲人員到當地餐飲業，將面臨連鎖打擊。



美國進口中與中國關聯最深的商品包括塑膠製品（46%）、家具（46%）、家電與核能反應器（40%至41%）、鋼鐵製品（47%）與玩具運動器材（高達88%），甚至連床單枕套、印刷紙品、自行車與拖拉機也有兩至六成依賴中國。



密西根州立大學供應鏈教授Miller警告，即使進口商火速轉向他國，仍難彌補中國供應的30%至60%缺口。他直言：“除非特朗普政府在本週內撤回145%關稅，否則這場斷鏈與失業潮恐難避免。”



儘管情勢混亂，美國物流業者回報，在中國的沃爾瑪與 Target 部分供應鏈工廠似已接到恢復生產通知，雖然尚未啟動出貨前檢查流程，可能顯示兩大零售巨頭已取得特朗普政府的暫時默許。但也有觀察質疑，白宮是否只針對這些大型零售商開放關稅豁免，抑或未來減稅將普及至所有進口商，尚未明朗。