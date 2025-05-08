中國駐俄大使：中俄關係是動蕩中的穩定基石

中評社北京5月8日電／據新華社報導，中國駐俄羅斯大使張漢輝日前接受新華社記者書面專訪時表示，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄關係展現出永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的鮮明特質，不會因一時一事而改變，更不會因國際形勢變化而動搖，已成為當今動蕩世界中的穩定基石。



應俄羅斯聯邦總統普京邀請，國家主席習近平5月7日至10日對俄羅斯進行國事訪問並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。



張漢輝介紹，訪問期間，兩國元首將就新時代中俄關係發展以及一系列重大國際和地區問題深入交換意見，為兩國進一步加強戰略協作和各領域務實合作作出戰略引領和規劃部署。“相信在兩國元首的頂層設計下，中俄雙方將進一步深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，傳承世代友好，推動新時代中俄關係高水平運行、高質量發展，不斷續寫新篇章、創造新輝煌。”張漢輝說。



張漢輝表示，在中俄元首的親自關心和推動下，兩國各領域合作保持良好發展態勢，擁有廣闊發展前景。中國連續15年保持俄羅斯第一大貿易夥伴國地位。俄羅斯是中國原油、天然氣第一大進口來源國，中國已成為俄羅斯第一大機電產品、汽車進口來源國。雙方在能源、農業、航空航天、互聯互通、基礎設施等領域合作成果豐碩，在科技創新、跨境電商、綠色發展等新興領域合作勢頭強勁。



張漢輝說，去年5月，習近平主席和普京總統共同為中俄文化年拉開序幕。雙方至今已舉辦數百項豐富多彩的人文交流活動，深受兩國人民的歡迎和喜愛，增進了相互理解和傳統友誼。俄羅斯“中文熱”持續升溫，中國來俄留學人員超過6萬人。地方合作扎實推進，參與主體和合作方式日益多元。



“相信此次中俄元首會晤達成的重要共識將進一步促進兩國各領域合作邁上新台階，取得新成果，助力各自發展振興，更好造福兩國和兩國人民。”張漢輝表示。



今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。張漢輝說，80多年前，世界反法西斯戰爭將全世界愛好和平正義的力量團結在一起，取得了正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、真理戰勝強權的偉大勝利。中俄作為第二次世界大戰亞洲和歐洲兩個主戰場，為世界反法西斯戰爭勝利、挽救各自民族危亡和人類前途命運付出了巨大民族犧牲，作出了重大歷史貢獻。