1600噸榴槤到了！預計本月中下旬降價

中評社香港5月8日電／榴槤愛好者有口福啦！隨著新一季東南亞水果進入成熟期，榴槤、山竹、椰子等熱帶水果迎來一年一度的進口銷售旺季。



人民日報報導，5月6日，記者走訪水果批發市場和水果店發現，榴槤價格雖有小幅回落，但波動幅度不大。預計榴槤將在5月中下旬進入上市旺季，價格將有明顯回落。



進口榴槤迎銷售旺季



據報導，5月6日，經廣州海關所屬南沙海關監管驗放，117個貨櫃，總重1600餘噸的泰國金枕‌、甲侖、托曼尼、青尼等多個品種的榴槤快速辦結通關手續，從廣州南沙口岸運往粵港澳大灣區各地水果批發市場和超市。



“今年5月1日起，裝載進口榴槤的國際班輪密集到港，目前已有9艘榴槤快船，共計200個貨櫃（總重2500餘噸）的進口榴槤運抵廣州南沙口岸。”南沙海關南沙港三期冷鏈監管科副科長楊發嘉介紹。



5月6日，搭乘中老國際班列回程農產品專列的兩個進口榴槤集裝箱到達成都國際鐵路港冷鏈物流基地，隨後通過冷鏈車隊分別發往粵、浙市場進行銷售。自此，成都－廣州、成都－嘉興兩條中老國際班列公鐵聯運進口榴槤分撥專線正式開通，標誌著兩地物流通道的進一步拓展‌。



四川港投新通道物流產業投資集團有限公司相關負責人介紹，該批榴槤從泰國尖竹汶府集貨倉發運，公路運輸至老撾萬象，經中老國際班列回程農產品專列到達成都國際鐵路港，短途轉運至陸海新通道綜合冷鏈物流成都國際鐵路港基地進行換裝中轉作業，之後通過冷鏈車隊分撥到川外市場銷售，“這是四川首次開通中老班列進口榴槤出川分撥專線，且是兩省（市）專線齊發。”

