富權：誰能喚得張俠歸，仗義簽下授權書？

中評社香港5月8日電／澳門新華澳報8日發表富權文章：誰能喚得張俠歸，仗義簽下授權書？以下為文章內容。



由民進黨及其側翼團體發動的“大罷免”，及中國國民黨及其青年軍奮起反制的“以罷制罷”，進行得如火如荼，大多數個案已經進入第二階段連署及送件程序。不過，由於國民黨起步較遲，更由於民進黨當局出動檢調機構搜索多個國民黨地方黨部並扣押其包括主委在內的高級黨工，甚至放聲要搜索國民黨中央黨部，以製造“綠色恐怖”來阻遏罷免民進黨“立委”的進度，因而直到昨日為止，在已經有二十一件罷免國民黨及親藍“立委”的第二階段連署書送件的情況下，仍然未有罷免民進黨“立委”的第二階段連署書送件。對比較為懸殊，情勢也較為危急。



根據“中選會”統計，目前共有五十九件罷免案進入第二階連署，其中“立委”共五十名（包含綠委十五人、藍委三十四人、無黨籍一人），另有新竹市長高虹安、八席地方議員被提案罷免，進入第二階段。若列入泛藍的無黨籍苗栗縣“立委”陳超明，藍、綠“立委”罷免案的比數為三十五比十五；而第二階連署送件案的比數則為二十一比零。



造成這個明顯差異，除了是上述的原因之外，也因為民進黨及其側翼團體對國民黨及無黨籍“立委”的罷免案啟動得較早，因而第二階段連署的送件截止日期多落在五月初至五月中旬；而罷免民進黨“立委”的第二階段連署送件截止日期多數落在六月間。



截至昨日，全台有二十一名泛藍“立委”罷免案的第二階連署已送件，他們是：台北市的李彥秀、羅智強，新北市的葉元之，桃園市的牛煦庭、塗權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華，新竹市的鄭正鈐，台中市的顏寬恆、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣，雲林縣的丁學忠，南投縣的馬文君、游灝，花蓮縣的傅崐萁，台東縣的黃建賓。另外，無黨籍新竹市長高虹安的罷免案第二階段連署書也已送件。

