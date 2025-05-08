中國代表呼籲共同捍衛二戰勝利成果

中評社北京5月8日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰7日在聯合國大會紀念二戰遇難者特別會議上發言說，國際社會要以紀念二戰勝利80周年為契機，共同弘揚正確二戰史觀，共同捍衛二戰勝利成果。



傅聰說，80年前，世界人民經過浴血奮戰，徹底打敗了法西斯主義，取得正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大勝利！作為東方主戰場，中國付出了3500多萬人的巨大傷亡，抗擊了日本軍國主義主要兵力，為世界反法西斯戰爭勝利作出了不可磨滅的貢獻。



傅聰指出，二戰勝利開啟了和平與發展的新篇章。80年後的今天，世界進入新的動蕩變革期，單邊主義甚囂塵上，霸淩行徑大行其道。國際社會要以紀念二戰勝利80周年為契機，以史為鑒，重溫初心，肩負時代重任，開辟光明前景。



傅聰說，要共同弘揚正確二戰史觀。衹有正確認識歷史，才能實現《聯合國憲章》中“欲免後世再遭戰禍”的崇高理想。任何淡化、否認、歪曲二戰歷史的圖謀和行徑，任何美化侵略戰爭和殖民統治的言論，都是對歷史的嘲弄和對人類良知的侮辱，必然失信於世界人民。



傅聰表示，要共同捍衛二戰勝利成果。歷經二戰浩劫後，國際社會共同創立了聯合國，制定了《聯合國憲章》，奠定了現代國際秩序的基石，確立了當代國際關係基本準則，主權平等、不幹涉內政、和平解決爭端等理念逐漸深入人心。國際社會要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，向各種強權政治、霸淩行徑堅決說不。