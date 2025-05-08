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南部戰區新聞發言人發表談話
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2025-05-08 12:11:43
中評社北京5月8日電／據新華社報導，南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，5月5日，菲35號護衛艇企圖侵闖中國黃岩島領海，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離，有力有效阻止菲艇侵入中國領海，現場操作專業規範、正當合法。菲方有關言論罔顧事實、混淆視聽，妄圖誤導國際認知。黃岩島是中國固有領土。我們正告菲方立即停止侵權挑釁和歪曲炒作。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定。
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