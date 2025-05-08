北都大學城按“四大目標”分階段發展

政府已在北都預留約90公頃土地發展教育城。（大公報） 中評社香港5月8日電／政府積極發展北部都會區，並預留約90公頃土地發展“北都大學教育城”（大學城）。昨日立法會會議上，有議員關注相關用地發展進度，促請政府今年內公布“北都大學教育城概念發展綱要”。教育局局長蔡若蓮回應表示，教育局會繼續按照“產業帶動，按部就班”等四個原則，視乎北部都會區不同板塊的發展策略及步伐，分階段推進大學城的規劃，而教育局計劃在2026年上半年公布“北都大學教育城概念發展綱要”。



蔡若蓮：明年公布概念發展綱要



大公報報導，按照目前政府規劃，洪水橋／廈村新發展區已規劃的大學城用地約5公頃、牛潭尾及新界北新市鎮的大學城用地分別為約46公頃及40公頃。蔡若蓮表示，大學城總用地已由最初的60公頃增至90公頃，反映政府對專上教育需求的積極回應。



蔡若蓮說，洪水橋／廈村新發展區包括大學城用地在內的用地，預計明年內完成土地平整，以供進行校舍建造工程。至於牛潭尾和新界北新市鎮，發展局會優先開發大學城用地，牛潭尾由政府主導的土地平整工程，預計於2027年開展工程，最早2029年完成平整；新界北新市鎮的大學城，政府主導的土地平整工程最早可於2028／29年展開，首批大學城用地最早可於2030／31年完成平整。



蔡若蓮指出，規劃參考了相關院校早前提交的初步意向，若院校提出更大用地需求，教育局將與相關部門檢視該區土地用途的調整空間，綜合考慮可行性、成本效益及現有資源利用。她又重申，北都大學城將遵循“產業導向”、“支持香港發展成為國際專上教育樞紐”、“配合國家發展戰略”及“產業帶動、按部就班”四大目標，逐步推進相關工作。