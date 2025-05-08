水利部部署西南及北方小麥抗旱保供水工作

中評社北京5月8日電／據新華社報導，近日，國家防總副總指揮、水利部部長李國英主持召開抗旱保供水會商會，視頻連線水利部黃河水利委員會、珠江水利委員會，分析研判當前旱情形勢，進一步安排部署我國西南及北方小麥主產區抗旱保供水工作。



會議指出，今年3月以來全國面平均降雨量偏少11%，北方地區面平均降雨量偏少近3成。據預測，未來十天，北方旱區仍無有效降雨，旱情呈持續發展態勢。北方地區冬小麥生長陸續進入抽穗、孕穗、灌漿期，是保證產量的關鍵期，且對水分需求量大，抗旱工作形勢嚴峻、任務艱巨。



會議強調，抗旱保供水是當前防災減災工作的重點，要深入貫徹落實習近平總書記關於防災減災重要指示批示精神，錨定“確保城鄉居民飲水安全，確保規模化養殖和大牲畜用水安全，確保灌區農作物時令灌溉用水安全”目標，堅持精準範圍、精準對象、精準時段、精準措施原則，落實責任、系統聯動、形成合力。



會議要求，全力支持受旱地區做好抗旱保供水工作。一是持續加強雨情、水情、墒情、農情和存量水資源滾動監測預報，動態分析研判旱情發展態勢，為抗旱保供水提供決策支持。二是充分運用農村供水保障“3＋1”標準化建設和管護模式，制定完善供水保障方案，落實單元責任，不落一戶一人，確保旱區群眾飲水安全。三是根據灌區農作物時令灌溉用水需求和引水水位、流量需求，水庫灌區精準調度水庫下洩流量、水量，河道灌區精準調控河道洩放流量、過程，逐灌區、逐時段精細精準做好灌溉保障，切實發揮灌區抗旱主力軍作用。四是流域水資源調度服從抗旱調度，超前分析旱情影響，科學精準調度黃河、海河、珠江等流域骨幹水工程，全力確保旱區城鄉供水安全和北方小麥主產區抗旱用水需求。