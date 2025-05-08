農業農村部就農業科技創新最新政策答記者問

中評社北京5月8日電／據新華社報導，近日，農業農村部等7部門聯合印發《關於加快提升農業科技創新體系整體效能的實施意見》。為何要出台這一實施意見？主要目標是什麼？將如何落實？新華社記者7日採訪了農業農村部有關負責人。



問：出台實施意見主要基於怎樣的背景和考慮？



答：黨的二十屆三中全會明確提出，提升國家創新體系整體效能。



認真落實黨中央、國務院部署要求，農業農村部研究出台這一實施意見，就是要聚焦提升農業科技創新體系整體效能，通過系統部署、優化布局，整合各級各類優勢科研資源，強化企業科技創新主體地位，進一步全面深化農業科技體制改革，破除阻礙農業科技創新的體制機制障礙，不斷激發創新動力，提高創新效率，以高水平農業科技自立自強支撐農業強國建設。



問：實施意見的總體要求和目標是什麼？



答：實施意見強調切實把科技創新放在農業現代化建設突出重要位置；構建梯次分明、分工協作、適度競爭的農業科技創新體系，加快實現高水平農業科技自立自強。



到2035年，建成運轉高效的農業科技創新體系，農業基礎研究和原始創新能力顯著增強，重點領域關鍵核心技術自主可控，農業科技創新整體水平居於世界前列。



問：實施意見主要布局了哪些方面的內容？



答：實施意見重點聚焦8個方面：



一是強化相關科研院所、高校科技創新核心使命。優化定位布局，中央級涉農科研院所要服務國家重大需求，地方涉農科研院所要著力支撐區域發展，涉農高校要強化為農服務使命。



二是加快培育壯大農業科技領軍企業。提升企業自主創新能力，加強企業主導的產學研深度融合，保障企業科技創新主體地位，著力培育農業科技領軍企業。