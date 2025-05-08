貴州靶向糾治村（居）幹部“舌尖上的腐敗”

中評社北京5月8日電／據新華社報導，虛開報賬資料、虛列會議經費……近日，貴州省黔西南州安龍縣篤山鎮王院村召開的“一案一整改”警示教育會上，該村黨支部書記、村委會主任劉某某對套取辦公經費7000餘元用於支付村幹部違規吃喝費用的行為作出深刻檢討。



“開展村（居）幹部違規吃喝專項整治，緊盯賬本是重點。”安龍縣紀委監委相關負責人介紹，通過對村（居）辦公耗材、物資採購、會議支出、公務接待等異常賬目全面起底、痕跡倒查、分析對比，及時發現違規吃喝問題。同時以案促改，對案件背後存在的監管短板及時完善，目前已推動修訂村（居）公務接待、村（居）內部食堂管理等3項制度。



除了緊盯賬本，也需要緊盯具體問題開展整治。黔西南州貞豐縣紀委監委深入開展違規吃喝問題專項整治以來，督促全縣各級黨委（黨組）聚焦“吃公函”、“吃老板”、“吃食堂”、巧立名目吃喝、違規飲酒等6類問題23種具體情形抓好自查自糾，精準查處相關問題。



節假日是違規吃喝的高發期，也是整治預防的發力期。“馬上放假了，大家都知道違規吃喝幹不得，紀律意識比以前強多了。”“五一”節前，面對前來回訪的紀檢監察幹部，黔東南州黎平縣洪州鎮六爽村黨支部書記石開秀有感而發。



這是黎平縣紀委監委聚焦村（居）幹部違規公款聚餐、超標準接待、酒後失德失範等8個方面深化專項整治取得的初步成效。“我們採取隨機抽查、重點核查、‘四不兩直’等方式，對公款吃喝、隱形變異的‘四風’問題從嚴懲治，2024年以來全縣批評教育和處理114人次。”黎平縣紀委監委黨風政風監督室主任楊靜說。



“查處只是手段，治理才是關鍵。”楊靜介紹，黎平縣紀委監委堅持懲治防一體推進，緊盯元旦、春節、侗年等假日節點，通過開展集體廉政談話、通報典型案例、發送廉潔短信等方式，打好節前“預防針”。



“違規吃喝是腐敗問題的‘催化劑’，必須集中發力、深入糾治。”貴州省紀委監委相關負責人介紹，一旦發現違規吃喝問題，必須堅持風腐同查同治。據介紹，2024年，貴州省全省查處違規吃喝問題965個，給予黨紀政務處分1128人。