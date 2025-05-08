全國紅十字系統已建立1000多支救援隊

中評社北京5月8日電／據新華社報導，應急救援是中國紅十字會的核心業務與法定職責。記者從7日舉行的中國紅十字會新聞發布會上獲悉，中國紅十字會已建成賑濟、醫療、供水、大眾衛生、救護轉運、心理救援、搜救、水上救援等8大類救援隊伍，隊伍數量達到1000多支，隊員總數約10萬名。



發布會上，中國紅十字會副會長王斌介紹，中國紅十字會依托近年來建立的北、南、東、中、西南、西北6大協作區，及時高效開展自然災害、突發事件應急救援，2024年全系統啟動應急響應565次，投入救災物資77.5萬件。



中國紅十字會總會賑濟救護部部長邊曉表示，作為國家應急救援體系的重要組成部分，中國紅十字會將繼續發揮基層組織保障和專業志願者隊伍廣泛參與等優勢，不斷探索科技手段為救援工作賦能，積極配合應急管理部門做好突發事件救援救助工作，切實為受災群眾提供快速高效的緊急救援和人道救助。



公信力是紅十字會的生命力和生命線，也是提高人道籌資工作的重要保證和必要條件。發布會上，中國紅十字會總會籌資與財務部部長蘇焱表示，近年來，中國紅十字會開展全國紅十字系統信息公開透明度指數評價，已實現32個省級、418個地市級（含直轄市區縣）紅十字會全覆蓋。



中國紅十字基金會理事長貝曉超介紹了中國紅十字基金會接受公眾捐款及緊急救災中公開透明方面的工作情況。他表示，中國紅十字基金會已形成從募捐到使用再到監督的完整閉環，在應急救援中，能夠依據相關法律法規實時更新救災行動動態和救災物資執行進展，公示資金物資捐贈及使用情況，並公布審計報告。