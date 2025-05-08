多地精準施策全力以赴緩旱情

4月21日，廣西都安瑤族自治縣地蘇鎮上節村村民在給玉米澆水。（圖源：新華社） 中評社北京5月8日電／據新華社報導，農業農村部農情調度顯示，夏糧進入產量形成關鍵期。近期，廣西、河南、江蘇、陝西等地出現不同程度旱情，給農業生產帶來不利影響。



中央氣象台5月7日18時繼續發布氣象乾旱黃色預警：據實時氣象乾旱監測，陝西、河南、江蘇、廣西等省區存在重旱，其中，陝西南部、河南西部、湖北西北部、江蘇南部等地特旱。



針對旱情，中央財政提前全額預撥16億元“一噴三防”資金，近期又下撥農業生產防災救災資金3.76億元，支持各地抗旱防病蟲防“幹熱風”，努力奪取夏糧豐收。



財政部、應急管理部預撥4000萬元中央自然災害救災資金，支持山西、廣西、陝西3省（區）做好抗旱救災工作，重點用於解決城鄉居民用水困難，購買、租賃應急儲水、淨水、供水設備，組織人員保障城鄉居民生活用水。



水利部珠江水利委員會派出抗旱工作組深入雲南、廣西旱區實地查看旱情，指導做好抗旱保供保灌工作；水利部黃河水利委員會多措並舉，全力做好沿黃灌區抗旱保供保灌工作，著力夯實保障糧食安全基礎。



廣西：新挖水井＋人工增雨 多地出實招應對旱情



近期，廣西多地遭遇乾旱，精準施策出實招，從增雨到挖井，從科學節水到高效調度，精準“解渴”春耕，全力保障農業生產。



數據顯示，今年以來，全區各級已累計投入2.9億元用於支持人工增雨作業、採購抗旱物資設施設備、打井灌溉、抽水運水、修繕農田水渠等農業恢復生產工作。