透視工業題材文學新浪潮

河北省唐山市開灤國家礦山公園內的工業遺存。（圖源：新華社） 中評社北京5月8日電／據新華社報導，工業題材文學以其獨特的筆觸，在記錄中國式現代化進程的厚重史册中，鐫刻下勞動者的成就與榮光。它不僅承載著國家工業發展的集體記憶，更成為地方文化傳承的獨特紐帶。



如何用文字喚醒沉睡的廠房，用故事點燃冰冷的齒輪，用詩性照亮黝黑的巷道？如何讓工業敘事超越“生產場景”，直抵人民群眾心靈深處？五一國際勞動節剛過，又適逢中國工會成立100周年，讓我們將目光聚焦作家們的心路歷程和創作實踐，探尋工業生產與地方文化的血脈交融。



從地方記憶到文化符號的深度轉化



工業題材文學的核心，在於其扎根於地方的歷史與現實，將工業遺產轉化為鮮活的文化符號，成為地方身份認同的重要組成部分。



在廣東佛山順德，這一實踐體現為“草明工業文學獎”的設立與深化。作為工業題材文學的開拓者，草明以《原動力》《火車頭》等作品奠定工業文學基石，其筆下繅絲女工的堅韌與智慧成為順德“工匠精神”的源頭。



如今，順德以文學獎為紐帶，每年吸引數百名作家聚焦“智造轉型”，通過征文、研討會和工業地標采風，將文學創作與地方產業升級緊密結合，展現勞動者在新時代奮力拼搏的創業故事。



寧夏石嘴山則另辟蹊徑。這座因煤而興的城市，近年來推出《枕石集》《煤海星辰》等作品集，以詩歌、散文、小說等形式挖掘工人群體的精神世界。今年4月，由中國作協等主辦的寧夏城市文學周活動在石嘴山舉行，聚焦“工礦文藝”主題，從多個層面探索文學賦能城市轉型的實踐路徑。



據瞭解，隨著賀蘭山生態修復工程的推進，昔日的礦區遺址、工業遺存成為文學創作的“富礦”。中國作協黨組成員、副主席邱華棟表示，工業文學與城市生產生活的深度融合，激發了市民文化認同，助力石嘴山從“煤城”向“文化綠洲”轉型。