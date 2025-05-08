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格魯吉亞總理科巴希澤當選執政黨主席
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2025-05-08 17:19:53
中評社北京5月8日電／據新華社報導，第比利斯消息：格魯吉亞總理伊拉克利·科巴希澤7日當選執政的格魯吉亞夢想黨主席。
據格魯吉亞新聞網報導，在當天舉行的格夢想黨第九次代表大會上，科巴希澤被一致推舉為黨主席。
這是科巴希澤第二次擔任格夢想黨主席。科巴希澤自2021年開始擔任黨主席直到去年2月他被提名為格總理。與此同時，去年1月29日宣布辭去總理職務的加裡巴什維利擔任該黨新任黨主席。今年4月25日，加裡巴什維利宣布辭去黨主席一職並退出政壇。
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