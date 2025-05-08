﻿英國殖民者埋禍根　克什米爾紛爭不休

中評社北京5月8日電／據大公網報導，綜合法國國際廣播電台報導：印度和巴基斯坦爭端的根源可追溯至1947年。當時英國對當地的殖民統治結束，但英國政府通過“蒙巴頓方案”推行印巴分治，形成穆斯林占多數的巴基斯坦和印度教徒占多數的印度，而克什米爾歸屬問題並未解決，為印巴長期衝突埋下禍根。



印巴剛獨立時，克什米爾人口以穆斯林為主，但英國扶植的克什米爾統治者是印度教徒，導致克什米爾成為衝突焦點。印巴均宣稱對克什米爾有主權，1947年為此爆發第一次戰爭。1949年，在聯合國主持下，兩國停火。聯合國決議規定要通過全民公投來決定克什米爾的未來，但由於達不到組織投票的條件，最終不了了之。這次停火後，印巴按照當時在克什米爾的實控線將其一分為二。1965年和1999年，印巴又圍繞克什米爾爆發兩次戰爭，但未能改變現狀。



1989年以來，克什米爾多次發生針對軍人和平民的襲擊，印度指控巴基斯坦情報部門資助恐怖分子，然後派遣他們前往印控克什米爾施襲。巴方否認相關指控。2014年，鼓吹“印度教民族主義”的印度人民黨上台，印巴關係更加緊張。2019年印度大選前夕，印控克什米爾發生針對印度准軍事人員的襲擊，造成逾40人死亡。隨後，當選連任的印度總理莫迪宣布取消印控克什米爾的半自治權。