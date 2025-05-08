﻿巴拿馬大示威　反對向美軍開放基地

數千民眾6日在巴拿馬城參加示威，反對美軍進入巴拿馬的前軍事基地。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月8日電／據大公網報導，綜合法新社報導：巴拿馬首都巴拿馬城6日爆發大規模反美示威，數千民眾走上街頭，抗議巴拿馬政府與美國簽署安全合作備忘錄，並要求捍衛巴拿馬運河主權。



巴拿馬總統穆利諾上月與美國政府簽署諒解備忘錄，允許美軍部署在巴拿馬運河附近的前軍事基地。巴拿馬政府稱，此舉並不意味著放棄主權或違反憲法，對美軍開放的基地仍由巴拿馬控制。然而，美國總統特朗普近期多次公開宣稱要“收回”巴拿馬運河控制權，引發巴拿馬民眾強烈不滿。據法新社報導，巴拿馬城已連續3周舉行抗議活動，6日的示威是規模最大的一次。



示威者強調，巴拿馬運河應為全球貿易服務，而非受制於外國勢力。一名參加示威的學生說：“巴拿馬是中立國家，我們不應該站隊。我們希望自己的國家有主權。”示威者還要求穆利諾政府放棄重新開放由加拿大公司運營的露天銅礦計劃。該計劃於2023年因環境爭議被叫停。



特朗普日前在其自創社交平台Truth Social發文稱，美國軍艦和商船應被允許免費通行巴拿馬運河和蘇伊士運河，並聲稱：“沒有美國，這些運河就不會存在。我已要求國務卿魯比奧立即就此開展工作。”此番言論招致巴拿馬和埃及多方批評。埃及民族進步統一集團黨主席賽義德.阿卜杜勒.阿勒表示，特朗普的言論彰顯了“殖民主義心態”。開羅大學國際法教授薩拉馬指出，特朗普的主張毫無法律依據，明顯違反不干涉別國內政的基本原則。中國外交部發言人林劍7日表示，埃及對蘇伊士運河的主權和管理運營權無可爭議。我們堅定支持埃及政府和人民捍衛主權和正當權益，反對任何霸凌言行。