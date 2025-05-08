史上最國際化樞機團　選舉新教宗

大批民眾7日在聖伯多祿廣場觀看樞機們在西斯汀教堂內的活動直播。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月8日電／據大公網報導，當地時間5月7日，梵蒂岡開始舉行秘密會議，選舉新教宗。133位有選舉資格的樞機當地時間下午4時30分許（本港時間晚10時30分許）前往西斯汀教堂，準備投票選舉教宗。專家指出，本次參加秘密會議的133名樞機來自5大洲約70國，是史上成員最國際化、陣容最龐大的一次教宗選舉，這也意味著樞機們的意見或更為分散。



當地時間7日，大批民眾聚集在聖伯多祿廣場，等待選舉結果。若有樞機贏得三分之二票數，即89票，西斯汀教堂的煙囪就會釋出白煙，反之則釋出黑煙。媒體認為，參與本次選舉的樞機組成是史上最多元化的一次，但意見相對更分散，或令結果更難預測。



133位有選舉資格的樞機當地時間7日上午10時（本港時間下午4時）齊聚聖伯多祿大教堂舉行彌撒，91歲的樞機團團長若翰.雷祈禱：“在這艱難又複雜的歷史漩渦中，選出教會和世人所需要的教宗”。



下午4時30分許（本港時間晚10時30分許），樞機團在保祿小堂誦念禱文，隨後前往西斯汀教堂進行入場儀式。隨著西斯汀教堂大門的關閉，意味著首輪秘密會議開始。雖然沒有任何規定禁止秘密會議第一輪就選出新教宗，但幾個世紀以來從未發生過這種情況。不過，天主教作家兼評論家伊弗里表示，首輪投票仍然非常重要。他表示，在首輪投票中，選票可能會非常分散，而獲得超過20票的樞機將會被視為有競爭力的候選人，此後的每一次投票都會表明哪位樞機的勢頭最強勁。



餐點須經過“反間諜檢查”



如果投票結果未達到選出新教宗所需的三分之二多數票，樞機團將返回聖瑪爾大之家享用晚餐。據意媒報導，秘密會議期間供應的餐食包括蔬菜湯、意大利面、烤羊肉等，酒水一般是葡萄酒，烈酒被排除在外。樞機們的每道餐點皆須通過“反間諜檢查”。凡可能暗藏信息的食物如餡餅、意式餃子等均被禁止，酒水必須盛裝在透明容器內，餐巾亦須徹底攤開查驗。



專家指出，本次參加秘密會議的樞機來自5大洲約70國，是史上成員最國際化、陣容最龐大的一次教宗選舉，這也意味著樞機們的意見或更為分散。外界關注新教宗會否繼承已故方濟各的改革路線，抑或回歸保守。維拉諾瓦大學神學和宗教研究教授法喬利認為，許多樞機可能傾向尋找一位能“帶來穩定”的人選。