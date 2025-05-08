圖為新疆青河縣第四次全國文物普查隊隊員對吾勒肯布勒合山谷中的一幅岩畫進行測量。（圖源：新華網） 中評社北京5月8日電／據新華網報導，第四次全國文物普查當前已進入實地調查攻堅收尾階段，近日，由國家文物局組織的2025年度“當一天普查員”第四次全國文物普查基層行主題宣傳活動啟動，記者隨行走進新疆，看新疆豐富文物實證中華文明多元一體。



2024年9月，青河縣第四次全國文物普查隊在對阿熱勒托別鎮不可移動文物進行實地復核時，從當地牧民口中得知當地一個叫吾勒肯布勒合的山穀中有一座小山頭上布滿了黑色石塊，黑色石塊上刻有很多人物和動物的圖案，數量多，形式豐富多樣。普查隊在當地老鄉的帶路下，來到了巴斯克阿克哈仁村吾勒肯布勒合山穀岩畫所在地，隨即進行了現場信息采集。



吾勒肯布勒合岩畫位於青河縣阿熱勒托別鎮巴斯克阿克哈仁村吾勒肯布勒合山穀一座黑石山坡上。岩畫雕刻於基岩突出的岩石平面和散落的石塊平面之上，現存約60幅，為石頭或其他工具敲鑿刻成的剪影式圖案，岩畫內容多與游牧生活有關，內容有人騎駱駝、人騎馬趕北山羊、人騎馬拉弓箭狩獵、人站立手持弓箭狩獵等場景，也有鹿、駱駝、馬、牛、大角羊、小羚羊、狼、野豬、北山羊、盤羊、雪豹、狗、狐狸等多種動物形象，其中北山羊的數量最多，鹿角表現形式誇張、龐大。整體雕刻線條圓潤清晰，畫面形神並茂，活靈活現，保存較好，為研究古代游牧民族的生產生活及社會風貌提供了新資料。該岩畫初步推測為早期鐵器時代。



由於長年風吹日曬、雨雪侵蝕與牧民生產生活、石材開採、人為刻畫等多種因素，部分岩畫已漫漶不清。目前，有當地一名義務看護員在看護。