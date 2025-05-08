圖1：中美形象認知差的分布 中評社╱題：“從‘大兩岸’看‘小兩岸’：台灣民衆‘中美形象認知差’研究” 作者：艾民偉（廈門），廈門大學台灣研究院助理教授；張遂新（北京），通訊作者、清華大學公共管理學院＼台灣研究院助理研究員



【摘要】台灣問題屬於中國內政，但美國長期介入其中，對台灣社會進行滲透和影響，台灣存在中美影響力競爭的事實。從“大兩岸”的分析視角出發，本文認為，在探討台灣民衆的中國大陸形象認知時，應考慮美國因素。為探索台灣民衆對中國大陸形象和美國形象的認知差距，本文提出“中美形象認知差”的概念，并基於理論和數據驗證了這一概念的影響因素。通過對亞洲風向標第五輪(2018–2020)調查數據進行實證分析發現，在台灣，互聯網使用、社會經濟狀況感知，以及政黨傾向與家庭經濟狀況的交互作用是台灣民衆“中美形象認知差”的主要影響因素：台灣民衆互聯網使用頻率越高或社會經濟狀況感知越差，對中國大陸形象的看法越正面，同時越不認可美國的形象；認為家庭經濟狀況較好的國民黨支持者更傾向於認可中國大陸的形象，同時不認可美國的形象。本研究為新形勢下做好爭取台灣民心工作，以及向國際社會展現可信、可愛、可敬的中國（大陸）形象，具有啓示意義。



民進黨上台以來，“台獨”勢力配合西方散布鼓噪“中國威脅論”，在台灣島內播植“反中”“仇中”思想，導致不少民衆對中國大陸的看法趨於負面，中國大陸形象在台灣社會面臨著嚴峻的挑戰。台灣政治大學選舉研究中心的調查顯示，台灣民衆承認自己具有“中國人”身份的僅3成多，認為自己“衹是台灣人”的則超過6成。台灣民衆國家認同的異化，不利於中國完全統一進程。



關於台灣民衆對中國大陸形象的認知，目前已有不少學者進行過探討，但往往限於單一討論中國大陸形象。事實上，形象的好壞往往存在於對比中。作為當今世界最具影響力的兩個大國，中美博弈在一些民衆看來代表著不同發展模式、制度和價值觀的競爭。因此中美形象在特定情境下呈現“此消彼長”的特徵，即正面看待中國大陸形象的人往往負面看待美國形象，而正面看待美國形象的人又往往會負面看待中國大陸形象。〔1〕因為歷史原因，這種現象在台灣尤其明顯。台灣問題在中美關係中處於核心地位，中國大陸和美國的影響力在台灣長期激烈交鋒，中美形象存在明顯的競爭關係。因此在探討台灣的中國大陸形象時，應當注意到中美形象的聯動性，進而將二者聯繫在一起進行考察。



本文通過將美國因素納入到中國大陸形象的分析框架中，發展出了核心因變量——“中美形象認知差”，即台灣民衆對中國大陸和美國形象的認知差距，并重點討論不同類型的媒體使用和經濟狀況感知對台灣民衆中美形象認知差的影響。具體將從以下三個問題切入：



（1）傳統媒體使用和互聯網使用如何影響台灣民衆對中美形象的認知差距？



（2）社會經濟狀況感知和家庭經濟狀況感知如何影響該認知差距？



（3）媒體使用和經濟狀況感知的影響效用在不同政黨傾向中存在什麼樣的差異？



一、文獻綜述



不少學者發現台灣民衆對中美形象往往存在差異性認知：即崇尚美國，同時貶低中國大陸。據皮尤研究中心的調查，接近70%的台灣成年人對美國抱有正面態度，而對中國大陸持有正面印象的人僅有35%。〔2〕



這種認知偏差可以從四種理論來解釋。〔3〕首先是理性選擇理論（rational choice）：民衆會基於個人利益來認知中國大陸和美國。例如，台灣民衆一方面想要獲取大陸的經濟市場，〔4〕另一方面又想在軍事安全上得到美國的保證。〔5〕其次是社會接觸理論（social contact）：不同群體成員之間的接觸和交往會減少群體間的偏見。台灣民衆與中國大陸或美國的接觸越多，越可能產生客觀、正面的認知。再次是政治社會化理論（political socialization）：個體的政治價值觀的形成受到多種因素的塑造，包括家庭、學校、同齡群體和大眾傳媒。台灣年輕人普遍對中國大陸缺乏瞭解，〔6〕但崇尚美國和日本的流行文化。〔7〕最後是社會身份理論（social identity）：社會身份會影響個體對中國大陸形象的認知，越認同中國人身份、認同國民黨立場的民衆，越可能正面看待中國大陸形象。



其它因素也可能影響台灣民衆對中美形象的認知。首先是媒體使用。媒體是台灣民衆瞭解大陸、形成大陸認知的重要渠道。羅慧的調查表明，82%的受訪者認為大眾媒體對他們形成中國大陸印象影響最大，91%的人通過互聯網來獲知大陸資訊。〔8〕雖然現有文獻表明了媒介使用是台灣民衆認知大陸的重要渠道，但對於傳統媒體和新媒體分別如何影響中國大陸印象，仍有待深入探討。



台灣民衆對經濟狀況的評估是另一個影響因素。根據理性選擇理論，當民衆感知到經濟狀況較好時，對兩岸加強經濟聯繫的訴求可能會降低，中國大陸對他們的吸引力也可能隨之降低，因此民衆可能會降低對大陸的評價。然而，學界對媒體使用（包括傳統媒體使用、互聯網使用）和經濟狀況感知（包括社會經濟狀況感知、家庭經濟狀況感知）究竟如何影響台灣民衆對中美形象的認知還缺乏實證研究。



此外如前所述，目前關於台灣民衆對中國大陸形象認知的研究，大多未注意到其與美國形象的有機聯繫，有必要作為將中美形象認知差距作為整體進行研究。



二、研究視角



台灣問題是中國的內政，但由於其特殊性和複雜性，受到以美國因素為代表的諸多外部因素干擾。學界常采用羅德明的“戰略三角”理論（strategic triangle）來解釋海峽兩岸和美國三方之間的關係互動，即任一組雙邊關係均會受到另兩組雙邊關係的影響，而任一組雙邊關係的變動也會導致對另兩組雙邊關係的壓力。



然而，“戰略三角”理論存在一定的局限性。李林傑和林岡發現“戰略三角”理論已成為學界對台灣問題進行“結構審視”的分析工具，學者使用該理論時隱含的期待是在三角長期競合中達致台海穩定，這與現實情況不符。兩位學者認為美國一方面可選擇操作中美關係來運作兩岸關係，另一方面可以藉由台灣效益感知的不等值來保證美方的“樞紐”位置。他們因此呼籲學界從“戰略三角”的視角轉向“大兩岸思維”，透過中美關係來理解兩岸關係。〔9〕吳文欽等人的研究為該觀點提供了證據。他們的實驗顯示，當台灣民衆感知到美國在台灣海峽的軍事活動時（實驗刺激為在一張台灣地圖上標注美國軍機的活動路綫），更傾向於支持“法理獨立”。〔10〕可見，美國因素顯著影響著台灣民衆對兩岸關係的態度。美國對台灣的影響力，與中美實力消長、兩岸實力對比緊密相關。台灣學者周志傑認為目前台海存在一種“去台灣化”的趨勢，即在中美博弈的背景下，台灣對兩岸關係的絕對影響力在降低。〔11〕可見，中國大陸和美國在台灣存在著影響力競爭的問題，包括形象認知。基於上述認識，本研究從“大兩岸”的視角分析台灣民衆對中美形象的認知差異及其影響因素。



三、研究方法



本研究的數據來自於“亞洲風向標”第五輪調查數據庫。台灣的數據收集於2018年1月至2019年1月，采用的是概率抽樣和入戶訪問的形式，調查對象是20歲及以上的人群。樣本總量為1259，其中，48.8%的受訪者為男性，24.2%的人完成了大學教育，20到39歲的人占比33.3%，40至59歲的占比37.2%，60歲及以上的占比29.5%。具體變量的測量如下。



中美形象認知差。在調查中，受訪者在一個1到10的量表上被詢問對美國和中國大陸在全球事務中的影響力，1代表“非常負面”，10代表“非常正面”。我們使用中國大陸印象的數值減去美國印象的數值，得到變量“中美形象認知差”。數值越大，意味著受訪者對中國大陸形象的認可度比美國越大，也就是在越認可中國大陸形象的同時、越不認可美國形象；數值越小，則反之。該變量的平均值為-0.76，標準差為2.80，最小值為-9，最大值為9。



傳統媒體使用。受訪者被詢問瞭解政治信息最重要的渠道，選項包括電視、報紙（包括紙質版和網絡版）、廣播、互聯網和社交媒體、其它。我們將該問題進行啞變量處理，轉換為三個變量：電視渠道、報紙渠道和廣播渠道（互聯網渠道作為參照）。在瞭解政治信息的主要渠道中，55.7%的人使用電視，5.4%的人閱讀報紙，1.3%的人收聽廣播。



互聯網使用。該變量的測量問題是詢問受訪者使用互聯網的頻率，選項從1到9，1代表“總是連接著網絡”，2代表“每天數小時”，依次減少到9“從來不連接網絡”。將該問題的數值變換方向後，得到變量“互聯網使用”。該變量的平均值為6.91，標準差為2.90，最小值為1，最大值為9。



政黨傾向。調查者使用一個多項選擇題來詢問受訪者認為自己最為接近的政黨。通過重新編碼，得到兩個二分變量：國民黨和民進黨（中立群體作為參照）。在樣本中，選擇國民黨的人占比26.2%，選擇民進黨的人占比22.1%。



控制變量。為解釋中美形象認知差，我們還納入了人口統計學變量（包括性別、年齡、教育水平、收入水平）、政治滿意度以及政治興趣。政治滿意度詢問受訪者有多滿意當下的政治體制，選項從1到4，1代表“非常滿意”，4代表“非常不滿意”，反向編碼後得到該變量。該變量的平均值為2.71，標準差為0.67，最小值為1，最大值為4。政治興趣測量受訪者在多大程度上對政治感興趣，選項從1到4，1代表“非常感興趣”，4代表“非常不感興趣”，反向編碼後得到該變量。該變量的平均值為2.15，標準差為0.84，最小值為1，最大值為4。



分析數據時，我們首先對因變量——中美形象認知差——做了描述性分析，并檢驗其與性別、教育水平、收入水平、年齡以及黨派的關係。其次，我們采用逐步回歸的分析方法，檢驗了傳統媒體使用、互聯網使用、家庭經濟狀況感知和社會經濟狀況感知對中美形象認知差的效用。最後，通過中心化的數據處理和回歸分析，我們進一步驗證了黨派對互聯網使用、家庭經濟狀況感知和社會經濟狀況感知效用的調節作用。



四、研究發現



總體上看，變量“中美形象認知差”呈現微左偏的分布，偏度值為-0.25（見圖1）。這說明在中美形象的認知上，台灣民衆對美國形象的積極認知略多於對中國大陸的積極認知。值得注意的是，有25.3%的受訪者（319人）對中美形象認知持平。



［圖1：中美形象認知差的分布］



