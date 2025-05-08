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波蘭瓦津基公園展出樹枝雕塑
http://www.CRNTT.com   2025-05-08 17:29:31


這是5月6日在波蘭首都華沙拍攝的猞猁樹枝雕塑。（圖源：新華社）
　　中評社北京5月8日電／據新華社報導，為了紀念世界自然基金會波蘭分會成立25周年，華沙瓦津基公園近日展出了以常春藤、樺樹、赤楊和榆樹枝條等材料製作的動物雕塑。

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