特朗普4日接受記者採訪。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月8日電／據大公網報導，今年的五一黃金周假期，中國消費市場再次展現出蓬勃的活力與巨大的潛力。從旅遊出行到餐飲購物，從文化娛樂到綠色消費，消費市場呈現出全方位增長的態勢。這一盛景不僅反映了中國經濟的韌性和活力，更凸顯了美國霸淩關稅政策的失靈。



美陷入自我消耗困局



五一假期全國消費市場繁榮活躍，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長6.3%，全國國內出游3.14億人次，同比增長6.4%。這些數字背後，不僅是消費者對美好生活的追求，更是中國經濟“穩中有進”的底氣。與此形成鮮明對比的是，美國向中國挑起關稅戰，不僅未能遏制中國發展，反而陷入自我消耗的困局。這場“內需盛景”與“關稅失靈”的對照，深刻揭示了全球經濟治理中單邊主義的局限性，以及中國發展模式的可持續性。



消費市場火爆本質上是政策與市場協同發力的結果。當美國試圖通過加征關稅構築貿易壁壘時，中國正通過完善免稅政策、優化消費環境，將14億人口的超大規模市場轉化為高質量發展的持久動能。如果說美國充斥著單邊主義的零和思維，中國則向全球展示合作共贏的大國自信。



中國用實際行動證明，一個開放、包容、互利共贏的世界經濟體系，才是人類社會可持續發展的正確方向。而美國執迷於單邊主義和保護主義的老路，終將在全球化的洪流中迷失方向。正如一位跨國企業的高管所言：“中國市場的活力與韌性，已經讓全球企業重新思考未來的戰略布局。那些試圖與中國脫鈎的國家，終將發現自己錯失了時代的機遇。”



事實上，特朗普2.0執政百日的糟糕表現，已經證明美國關稅政策的失敗與失靈。美國第一季度GDP按年收縮0.3%，是自2022年第一季度以來首次出現負增長，並且顯著低於去年第三季度3.1%和第四季度2.4%的增速。美國財政部前官員更指出，美國經濟今年下半年可能陷入衰退。由於擔心關稅政策引發漲價風暴，美國民眾出現了囤貨潮。近兩個月，美國不少進口商提前大批量囤貨，這讓美國3月份貿易逆差激增140億美元，達到創紀錄的1620億美元。