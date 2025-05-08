台湖爵士音樂節上演中外音樂“對話”

中評社北京5月8日電／據新華社報導，在春末夏初的北京，奔赴一場爵士樂的聚會。4月30日至5月5日，第五屆台湖爵士音樂節在國家大劇院台湖舞美藝術中心舉辦，來自中國、加拿大、阿根廷等9個國家和地區的200餘名音樂人，以爵士樂展開“對話”。



夜幕降臨，台湖露天劇場燈光亮起。加拿大薩克斯演奏家亞尼克·瑞約帶來名為“融”的音樂會，其中特別演繹的《沂蒙山小調》爵士改編版令觀眾沉醉其中。



自2006年以來，亞尼克·瑞約19次來中國演出。他告訴記者，中國豐富多樣的文化是其源源不斷的靈感來源。無論是壯麗的自然風光、各地獨具特色的民俗傳統，還是絢麗多彩的民間音樂，每個地域都有其獨特的聲音與故事。“這種多樣性激發我不斷去探索全新的音樂語言。”



來自阿根廷的阿德里安·烏戈·伊艾斯是第一次來到中國，對於在全新的地方演出，他感到非常激動。“爵士樂是表達自我的一種方式，中國的音樂家們結合本土的文化背景，不斷發展中國的爵士樂。”



國家大劇院副院長管建波介紹，台湖爵士音樂節致力於打造“爵士中國”藝術高地，推動中國爵士音樂發展。與此同時，音樂節廣泛邀請國際上享有盛譽的爵士音樂人加入，搭建多元文化融合與對話的橋梁。



《艾靈頓公爵肖像》《原野上的風》《讓我飛去月球》《重聚》……4月30日晚，台湖爵士音樂節開幕暨國際爵士樂日音樂會為觀眾呈現了國外爵士樂名曲與富有中國文化特色的爵士樂作品。



“爵士樂一直在發展。中外音樂人借助台湖爵士音樂節這一平台相互交流，探討爵士樂的突破與創新。”中國爵士小號演奏家李曉川說。



飛揚的旋律、變幻的光影、熱鬧的集市……“五一”假期，台湖舞美藝術中心“變身”融合音樂、藝術與生活的假日嘉年華。“第一次在這麼特別的場所欣賞爵士樂，感覺很新鮮！”在由巨型舞美集裝箱搭建的觀演空間內，北京市民劉先生與朋友盡情感受音樂帶來的活力。