中俄為世界提供更大穩定性和正能量

這是4月21日在俄羅斯莫斯科拍攝的克里姆林宮和聖瓦西裡教堂。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月8日電／據大公網報導，應俄羅斯聯邦總統普京邀請，國家主席習近平5月7日至10日對俄羅斯進行國事訪問並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係正在向更高水平、更廣維度邁進。當前百年未有大變局不斷朝縱深演進，全球動蕩持續，霸權主義愈演愈烈，嚴重威脅世界穩定，在此關鍵時期，中俄強化穩定可靠的關係，將為國際社會貢獻更多穩定性和正能量，為推動全球治理、世界和平發展發揮更重要的作用。



這是一次深化友誼、團結合作之旅，是銘記歷史、開創未來之旅。今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。在這個具有特殊歷史意義的年份，各方高度關注此訪將如何推動中俄關係行穩致遠，為引領全球治理正確方向作出新貢獻。



此次訪問是習近平擔任中國國家主席後第11次到訪俄羅斯，10多年來，兩國元首在不同場合會面已超過40次。今年以來，兩國元首已經兩度進行戰略溝通，持續引領中俄關係穩步前行。與此同時，中俄高層也保持著頻密的交往。2月，俄聯邦安全秘書紹伊古訪問北京；3月31日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應俄羅斯外長拉夫羅夫邀請訪問俄羅斯；4月，王毅在巴西里約熱內盧出席金磚國家外長會期間再次同拉夫羅夫會見。



中俄攜手前行意義深遠



今年2月，習近平應約同普京通電話時，概括當今的中俄關係指出：“歷史和現實昭示我們，中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。”歷史的洗禮，更凸顯中俄堅定攜手前行的深遠意義。以元首引領，中俄兩國的關係不斷深化強化。正如中國外交部發言人指出，相信兩國元首達成的重要共識必將進一步深化中俄政治互信，豐富戰略協作內涵，促進各領域務實合作，給兩國人民帶來更多福祉，為國際社會貢獻更多穩定性和正能量。



這是一次造福兩國、穩定世界之旅，是維護和平、加強協作之旅。中俄合作優勢互補，潛力足，空間大，雙方視彼此為優先合作夥伴。多年來，兩國積極尋找利益匯合點，發揮各自優勢，深化利益交融，實現彼此成就，合作共贏原則成為指導兩國開展各領域務實合作的基本遵循。2024年中俄兩國貿易額達2448億美元，增長1.9%，中國連續15年保持俄羅斯第一大貿易夥伴國地位。俄羅斯是中國原油、天然氣第一大進口來源國，中國成為俄羅斯第一大機電產品、汽車進口來源國。