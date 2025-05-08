系統性重構香港科技資本市場

“科企專線”便利企業上市，有助鞏固香港在全球金融體系中的獨特地位。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月8日電／據大公網報導，香港證監會與港交所周二聯合推出“科企專線”，為特專科技與生物科技企業提供前期溝通、規則解讀和保密申報服務。這一舉措的推出，標誌著香港資本市場在監管邏輯上從“被動審核”向“主動服務”轉變，展現出一定的制度靈活性和對科技企業的理解能力。



“科企專線”的初衷是希望為尚處於研發階段、但尚未有盈利的科技企業，提供上市前期的制度對接與定制化輔導，減少企業因規則不明或不適配而放棄上市的情況。其推出既是對中美科技脫鈎背景下，中國科技企業境外融資通道收窄的制度回應，也是香港落實國家“建設國際金融中心”與“科技強國”戰略的具體表現。



近年來，隨著國家推動高質量發展戰略的持續推進，科技創新能力被視為國家核心競爭力的重要體現。香港作為國家唯一的國際金融中心，在全球科技資本競爭格局中肩負著“引資本、聚技術、通境外”的戰略功能。“科企專線”不僅便利了企業上市路徑，更釋放出“支持科技產業資本化”的信號，有助於鞏固香港在全球金融體系中的獨特地位。



儘管“科企專線”提供了便利機制，但更深層次的制約來自於香港資本市場的制度基礎。當前科技企業在香港上市仍面臨以下四大結構性障礙：



1）估值與上市門檻偏傳統：港股市場長期以“盈利＋現金流”為主的財務審核邏輯與硬科技企業發展周期嚴重錯配。即便18A和18C章降低了門檻，但市值、研發強度等指標仍遠高於多數成長型科技企業所能承受的範圍。這種偏財務的監管框架限制了“以技術換資本”的路徑可能。



2）多層市場結構缺失：香港主板一板獨大，創業板功能長期弱化，而場外交易機制（OTC）尚未形成制度體系，科技企業缺乏在不同發展階段的融資“緩衝區”。尤其是初創或Pre－IPO階段的硬科技公司，在A輪、B輪之後，無法自然過渡到公開市場，形成融資斷層。



3）二級市場流動性差、估值能力弱：港股科技新股頻繁破發，市場定價能力與風險承接意願嚴重不足，導致一級市場估值體系無法在港股延續，企業難以通過上市實現再融資與市值放大，反而陷入“上市即沉寂”的困局。