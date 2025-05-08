河南供銷合作總社原黨組成員王國慶被雙開

中評社北京5月8日電／據中央紀委國家監委網、河南省紀委監委消息，經中共河南省委批准，河南省紀委監委對河南省供銷合作總社原黨組成員、理事會副主任王國慶嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，王國慶喪失理想信念，背棄初心使命，結交政治騙子，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；違背組織原則，利用職權為他人謀取人事利益並收受財物；廉潔底線失守，將應當由個人支付的費用由他人支付；大搞權錢交易，利用職權為他人在項目承攬等方面謀取利益，非法收受巨額財物。



王國慶嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律和國家法律法規，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經河南省紀委常委會會議研究並報中共河南省委批准，決定給予王國慶開除黨籍處分；由河南省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。